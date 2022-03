Gabelletta-Maratta, si sblocca iter per nuovo cavalcavia sul Rato

di S.F.

Pian piano qualcosa si muove. Il rischio che il quadro potesse cambiare per via del caro prezzi che sta coinvolgendo tutto il territorio nazionale c’era. Alla fine le ultime interlocuzioni hanno sbloccato l’impasse per arrivare alla realizzazione dell’opera: è stata creata lunedì la notifica preliminare di apertura cantiere per il completamento del collegamento viario Gabelletta-Maratta da un importo netto di 714 mila euro. Come noto l’appalto prevede in primis la demolizione dell’attuale struttura e quindi lo sviluppo della nuova. Pronta ad entrare in azione la società romana 2P Asfalti srl.

GABELLETTA-MARATTA, PROBLEMA CARO PREZZI: STALLO

AUTUNNO 2021, SI CAMBIA IL PROGETTO

Colloqui e definizione

L’aggiudicazione provvisoria risale al maggio 2021, quando ci fu il via libera alla 2P Asfalti srl con un ribasso del 28,55%. Poi una ‘rivisitazione’ del progetto, i mesi che passano senza l’avvio dei lavori e la necessità di rivedersi per trattare un punto fondamentale della vicenda: l’aumento esponenziale delle materie prime per l’esecuzione dell’opera. La questione si è sbloccata in seguito ad un recente incontro con i tecnici della direzione lavori pubblici, in primis il responsabile unico del procedimento Leonardo Donati: l’intera operazione – di mezzo anche l’Anas considerando che il cavalcavia passa sopra il raccordo Terni-Orte – ha una durata presunta di 250 giorni per l’ultimazione. Poco più di otto mesi.

IN ESTATE L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

NOVEMBRE 2018, LA RIAPERTURA DEL CAVALCAVIA ESISTENTE

Per l’effettiva partenza c’è da attendere

In realtà trascorrerà ancora qualche settimana prima di vedere in concreto i primi movimenti: da Roma fanno sapere che, con ogni probabilità, se ne parlerà tra circa un paio di mesi. Bisogna infatti chiudere la revisione dei prezzi per gli incrementi di queste settimane. La demolizione del cavalcavia attuale avverrà in orario notturno come previsto da capitolato d’appalto. Sarà la volta buona?