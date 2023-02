Terni: Confapi punta su turismo, cultura e formazione a 360 gradi

Confapi Terni, in linea con Confapi nazionale ha costituito il gruppo ‘turismo e cultura’. «L’esigenza di intraprendere questa nuova strada – spiega una nota dell’associazione di categoria – è stata dettata dall’ascolto attivo di Confapi Terni alle richieste e alle esigenze del territorio, provenienti dalle diverse imprese appartenenti ai molteplici settori che sentono la necessità sempre più pressante di essere parte integrante di una rinnovata economia del territorio provinciale e regionale».

«Valorizzare le eccellenze»

«L’obiettivo da perseguire – osserva Confapi Terni – è quello di un’economia ecologica e sostenibile primariamente per la nostra regione, attraverso un rinnovato mercato turistico che può avere molteplici declinazioni enogastronomiche, storiche, naturalistiche o religiose. Rilanciare la ricchezza del nostro territorio grazie alle bellezze che la natura e la storia ci hanno lasciato, transita attraverso il turismo da considerare come volano per l’economia regionale e non solo provinciale. Rilanciare la ricchezza anche mediante l’introduzione di settori nuovi e insoliti, come il turismo sportivo che si coniuga e implementa le tante altre opportunità che il nostro territorio mette a disposizione». Ad oggi nel gruppo ‘turismo e cultura’ di Confapi Terni sono rappresentate aziende delle più disparate tipologie: alberghiere, ricettive, sportive, culturali e ricreative, guidate dalla presidente Francesca Ruozi Berretta eletta all’unanimità dal gruppo.

Formazione di alto livello

«Confapi Terni, nella sua visione di sviluppo del settore turismo e cultura – conclude l’associazione di categoria – ha identificato nell’aspetto formativo e di aggiornamento professionale una parte essenziale per la crescita e il consolidamento del nuovo mercato. Per questo ha dato vita al corso di formazione per la figura professionale di ‘organizzatore di eventi sportivi’, conclusosi nell’anno 2022. Attualmente ha in avvio dei corsi di formazione specifici per il settore turistico-ricettivo: ‘Il ruolo dell’innovazione digitale nel comunicare e promuovere il territorio per favorire il turismo sostenibile ed accessibile’ e ‘La gestione dei flussi dell’incoming e del sistema di prenotazioni, per garantire continuità e diversificazione dell’offerta sul territorio’. L’offerta si amplia anche per coloro che si vogliono affacciare a questa realtà avendo inserito nel programma di finanziamenti regionali Gol, dei percorsi tesi alla formazione di personale qualificato ad operare nel settore specifico».