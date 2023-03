Terni, 106 società e più di 1.000 atleti per il I meeting nazionale

A Piediluco è tempo di grande canottaggio. Nel weekend c’è il primo, grande evento della stagione primaverile: il I meeting nazionale con oltre 1.000 atleti e 106 società protagoniste. A fornire i numeri è la Fic.

Grande partecipazione

In particolar saranno di scena i membri del gruppo olimpico, tutti gli ordini del direttore tecnico della nazionale Francesco Cattaneo. Gareggeranno sotto il nome Italia Team: 47 elementi e 51 equipaggi allo start. Per quel che concerne le società remiere spazio in primis alla Canottieri Gavirate con 46 esponenti, quindi la Sc Varese (40) e Sc Lario (34). Sono invece quattordici le squadre con un solo atleta iscritto: SC Ausonia, Bardolino, Eridano, Fiamme Rosse, Ginnastica Triestina, LNI Barletta, LNI Sestri Ponente, SC Milano, Montefeltro, Nesis, Padovacanottaggio, Peloro Rowing, Canottieri The Core e VVF Carrino. Sponda ternana sono pronti Circolo Lavoratori Terni e Circolo Canottieri Piediluco. Venerdì è prevista la presentazione – di mezzo anche il Memorial d’Aloja e il II meeting nazionale – in casa fondazione Carit.