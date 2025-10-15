di S.F.

Se ne parla da un bel po’ di anni e ora ci siamo. C’è la notifica preliminare di cantiere a Terni per il recupero della palazzina di via San Nicandro, in centro: se ne occuperà una ditta di Panicarola (Castiglione del Lago), la Immobiliare M2 srl, aggiudicataria dell’appalto grazie ad un ribasso del 15,17%.

MAGGIO 2024, LA MESSA IN SICUREZZA DI ATER

FEBBRAIO 2021, SI RIPROVA CON ATER. PALAZZINA NEL DEGRADO

MAGGIO 2022, LA ‘QUADRA’ CON ATER SU SAN NICANDRO

L’importo complessivo a base di gara era quantificato in 1 milione 327 euro, con lavori per 855.736 euro. Le imprese invitate da Ater Umbria – stazione appaltante – sono state 25, hanno in risposto in 12. Le prime cinque per ribasso offerto sono state ‘tagliate’ dopo il calcolo della soglia di anomalia. La durata dell’operazione è stimata in 365 giorni, con conclusione attesa per l’ottobre del 2026. Un’operazione che consentirà di recuperare degli alloggi per le case popolari.