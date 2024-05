Terni, palazzina via San Nicandro: scatta la messa in sicurezza urgente. Ater in azione

di S.F.

La ‘famosa’ – non per buone ragioni – palazzina al civico 78 di via San Nicandro a Terni, movimenti in arrivo. Mercoledì è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per un intervento dal valore di aggiudicazione di 25.310 euro: Ater entra in azione a causa di lavori urgenti ed indifferibili per la pulizia e la messa in sicurezza del fabbricato che, come noto, è in condizioni tutt’altro che buone da diversi anni. Se ne occupa il responsabile unico Francesco Brizioli e l’affidamento diretto è andato ad un società spoletina, la Edilizia F.B. di Mardhaja Dashamir & C. srl. Di recente il Comune ha dato il via libera all’accordo con l’azienda regionale nell’ottica del recupero dell’edificio, da utilizzare per nuove case popolari. Palazzo Spada ha concesso il comodato d’uso gratuito di gestione per 50 anni in cambio della riqualificazione.

