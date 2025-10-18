di S.F.

Il quadro strategico di valorizzazione – Qsv – del centro storico di Terni torna al centro dell’attenzione per via di un atto di indirizzo di giunta approvato giovedì in giunta. Si tratta di un passaggio per un’ulteriore fase propedeutica alla redazione dello strumento di programmazione generale: gli elaborati, in particolar modo il cosiddetto ‘Atlante’, sono più che interessanti.

Il Qsv – ne abbiamo parlato più volte – è un atto che si pone l’obiettivo di attivare azioni per la riqualificazione, la rivitalizzazione e la valorizzazione del centro storico. Con mirino su funzioni economiche, ricreative, culturali e produttive, nonché utile all’attuazione del Dpac (documento di programmazione delle attività commerciali). Partita complessa. Basti pensare che l’iter è iniziato formalmente con la giunta Latini (29 dicembre 2022), dopodiché è proseguito con l’attivazione del tavolo tecnico e il riconoscimento delle priorità emerse. Si arriva all’attualità.

In sostanza per proseguire con la redazione del Qsv, la direzione pianificazione territoriale ha elaborato una ipotesi di visione e di linee strategiche «da condividere, sviluppare e consolidare all’interno ed esternamente all’ente attraverso il tavolo Qsv, anche al fine di armonizzarne i contenuti con le altre politiche avviate ed in corso relative al centro città». I temi? Urban center, invecchiamento attivo, comunità energetica, osservatorio delle dinamiche, università in centro, distretti di prossimità e mobilità dolce.

In più c’è stata l’elaborazione dell’Atlante’ cittadino grazie al lavoro del funzionario con elevata qualificazione Roberto Meloni ed il supporto della Iscom Group srl. Bene, che sarebbe? L’analisi delle 16 macroaree individuate (centro storico, Fiori, stazione, Tacito, Bosco, Sant’Agnese, Gruber, Brin, Staino, Campomicciolo, Città Giardino, Turati/Ponte Romano, Stadio/Prati, Carducci, Battisti e Cardeto) con dati e numeri per «finalità, informative, orientative, organizzative e ‘abilitanti’, necessario a leggere, analizzare, comunicare bisogni, priorità, risorse del contesto interessato ed a supporto della definizione di scelte, strategie d’intervento ed azioni». Il totale della popolazione di queste zone è di 32.456 persone con il 17,3% stranieri. Ed ecco gli input in tal senso.

Nel documento istruttorio viene messo nero su bianco come «il successo di tale approccio si ritiene sia strettamente legato alla capacità in particolare di condividere e legittimare, a partire dall’effettiva presa in carico delle tematiche ed in genere del processo relativo al Qsv da parte dell’amministrazione tutta, superando così i punti di debolezza legati all’assenza di risorse finanziarie». Dunque c’è la necessità di «verificare ed implementare lo staff dedicato al Qsv, attivare una fase di confronto interno all’ente, parte politica e tecnica, sulla documentazione e attivare una fase di confronto esterno all’ente attraverso il tavolo Qsv». Lunga storia. Veniamo al sodo.

Due gli argomenti principali messi nel mirino in questa fase. Il primo è il commercio perché «la desertificazione commerciale del centro è ormai un’emergenza che, a sua volta, porta con se una serie di altre criticità legate, tra l’altro, alla sicurezza urbana, al decoro, ai servizi». Il secondo è l’università: «Il tema del centro attraverso il ripensamento del modello universitario che fino ad oggi prevedeva un sistema diffuso, costituisce uno degli assi portanti delle linee programmatiche dell’amministrazione». Con la delibera di giunta si demanda alla direzione generale di elaborare un calendario di lavoro per proseguire, dopodiché entro novembre ci sarà l’esito dell’attività. L’assessore proponente è Marco Iapadre.