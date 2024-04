Terni: 21 rimozioni forzate per il mercato di Forte dei Marmi

Ben 21 rimozioni forzate di altrettante autovetture per il mancato rispetto del divieto di sosta disposto dal Comune di Terni negli spazi – corso del Popolo, piazza Ridolfi – riservati agli ambulanti in occasione del mercato che domenica ha visto la partecipazione degli espositori di Forte dei Marmi. L’evento ha ottenuto un buon successo di pubblico e, per consentirne lo svolgimento, la polizia Locale – fra la notte e l’alba di domenica – non ha potuto fare altro che far rimuovere i veicoli rimasti ad occupare gli stalli previsti. Nei giorni precedenti l’evento erano stati posizionati cartelli di divieto di sosta nelle aree in questione ma più di qualcuno se ne è evidentemente dimenticato. Capita.

ARTICOLI CORRELATI