Terni, mercato con gli espositori di Forte dei Marmi: l’ordinanza. Misure per la viabilità

Tutto pronto o quasi a Terni per la 1° edizione de ‘Il mercato di qualità più famoso d’Italia, con la presenza degli espositori di Forte dei Marmi’. Si svolgerà domenica lungo corso del Popolo e, da prassi, è stata firmata l’ordinanza ad hoc per l’organizzazione: le misure del contenimento del rischio e il piano sicurezza è stato predisposto dall’architetto Andrea del Sarto ed è stato presentato dalla società coinvolta, l’associazione Rosa dei Venti. L’attività di vendita al dettaglio potrà essere effettuata dalle 8 alle 19.

La circolazione

Nel documento firmato dal sindaco Stefano Bandecchi viene specificato che la direzione mobilità-protezione civile si occuperà dell’ordinanza per la circolazione e la sosta, in particolare «in corso del Popolo ( tratto rotatoria Obelisco Lancia di Luce – Piazza Ridolfi ), Largo Caduti di Nassiriya, Piazza Ridolfi e Via Colombo a partire dalle ore 3 fino alle ore 24 e comunque fino a cessate esigenze, nonché l’interdizione alla circolazione veicolare dell’attraversamento di Via Barbarasa con l’area Mercato di Corso del Popolo, rendendola nota a tutti gli Enti o soggetti interessati o comunque coinvolti, inclusa la centrale unica del 118, nonché di adottare misure specifiche, laddove necessario, per assicurare l’accessibilità ai condomini ubicati nell’area interessata dal mercato».