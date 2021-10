Nuovo stadio Terni: «Progetto non ancora presentato. Scadenze? Le ha la Regione»

Poco meno di dieci minuti di confronto sul progetto nuovo stadio della Ternana in combinata con la clinica privata. Nessuna novità, solo uno scambio per far passare un messaggio: la Ternana ancora deve depositarlo in Regione e non c’è una scadenza, al netto del cronoprogramma interno che la società aveva messo nero su bianco. Protagoniste il consigliere comunale del Gruppo Misto Doriana Musacchi e il vicesindaco Benedetta Salvati.

L’interrogazione

In sintesi la Musacchi ha chiesto lumi sullo stato di avanzamento dell’iter burocratico dopo l’ok del Comune alla dichiarazione di pubblico interesse. Sponda esecutivo la Salvati non ha aggiunto granché: «Non c’è nulla di nascosto, è la Ternana che sta elaborando il progetto definitivo e le tempistiche sono lunghe in quanto si tratta di progettualità in fase avanzata. Credo che le cose si stiano svolgendo con regolarità ed è normale che ci voglia del tempo: la Conferenza di servizi decisoria dovrà essere convocata dalla Regione. Ci sono delle interlocuzioni con gli uffici tecnici sulla gestione delle prescrizioni, per quel che mi riguarda – ha aggiunto – sono serena sull’iter. Tempi e modi sono scanditi dall’importanza del progetto. Mi sarei preoccupata se lo avessero già presentato».

L’insoddisfazione e le scadenze



Non del tutto soddisfatta della risposta la Musacchi: «Non ci ha detto se la Ternana ha presentato il progetto definitivo». Poi la Salvati farà presente che ancora non è stato depositato, come già noto: «Comprensibile – ha proseguito l’esponente del Gruppo Misto – che sia così, la società proponente non ha scadenze. Le ha invece la Regione una volta che l’ha ricevuto: la Ternana ha tutto il tempo che vuole». Consegna a palazzo Donini in arrivo.