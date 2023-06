Terni, mercatino alla Passeggiata: Comune va avanti, sopralluogo in arrivo. Fiva dubbiosa

Una planimetria di massima già c’era – quella del 2020 – ma, all’epoca, con più posteggi. Ora il numero è sceso di diverse decine, poco più di 100. C’è anche questo aspetto tra le questioni al centro del tavolo per il trasferimento del mercatino settimanale di Terni dal centro cittadino ai giardini pubblici de La Passeggiata: lunedì pomeriggio al V piano del Pentagono il primo confronto nell’ufficio dell’assessore Stefania Renzi alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria (Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confconsumatori, Cidec, Goia, Aana, Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Cittadinanza Attiva gli invitati), dei dirigenti Paolo Grigioni (commercio ad interim, ambiente), Gioconda Sassi (polizia Locale), del funzionario tecnico Federico Nannurelli e della posizione di elevata qualificazione allo sviluppo economico Sandra Proietti Divi, oltre ovviamente all’esponente dell’esecutivo Bandecchi (nelle ultime ore c’è chi ricorda il suo ‘sì’ alla domanda di Trein sulla permanenza dell’evento in centro, magari nel perimetro viene considerata anche la Passeggiata). Il Comune va avanti ed a stretto giro è previsto un sopralluogo per ulteriori valutazioni. Inevitabilmente sul tema c’è forte divisione considerando i problemi registrati tre anni fa su questo fronte. Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti ad esempio contraria (nel video parla il responsabile Mauro Fortini), Confartigianato d’accordo come nel 2020. Solo per citare due esempi.

Il Goia dice sì. A due condizioni



Nel tardo pomeriggio è il Goia Fenapi (Gruppo organizzato imprese autonome) ad esporsi: «Inizialmente eravamo perplessi – la firma è del referente regionale Vincenzo Cardenia – ma poi le nostre perplessità si sono affievolite dopo un confronto rapido anche con il direttivo Goia Fenapi Lazio che nel mercato di Terni ha tra i suoi associati molti operatori residenti nel Lazio. Insieme abbiamo valutato i pro e i contro a cui va incontro il nuovo mercato, ci siamo accorti che ci sono più situazioni a favore che a sfavore. La passeggiata è posizionata nel centro della città, è il cuore di Terni ed è un luogo molto caro ai cittadini ternani. Con i suoi accessi principali, Corso del Popolo, via Roma, Porta Sant’Angelo e la scalinata centrale che permette l’accesso da un importante parcheggio, può garantire comodamente la possibilità di recarsi al mercato ai clienti e ai visitatori saltuari da tre zone diverse della città favorendo anche le decine di piccole attività commerciali situate nelle zone citate. La delocalizzazione del mercato alla passeggiata consentirà automaticamente all’attuale location di tornare nuovamente ad essere un comodo parcheggio che visto le poche decine di metri di distanza servirà anche tutte quelle persone che vorranno recarsi al mercato. Il progetto del Comune ha risvegliato in noi e nei nostri associati l’ambizione di poter considerare 9 ore alla settimana la passeggiata come la nostra casa; abbiamo fatto presente al Comune che siamo pronti a metterci a disposizione per qualsiasi tipo di collaborazione tecnica e ci impegneremo per permettere una riqualificazione dei giardini ai quali dedicheremo attenzioni per fare in modo che i ternani lì possano trovare sempre decenti anche durante i giorni che non ci siamo noi. Purtroppo per come è situato il mercato adesso, c’è da sottolineare una grave problematica che è quella della dimensione dei posteggi, molti operatori dallo spostamento da Foro Boario hanno lavorato fino ad ora in condizioni disagiate, qualcuno ha addirittura ceduto la concessione per queste problematiche, pertanto abbiamo messo sul tavolo due sole condizioni: 1) L’assegnazione dei posteggi nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla nuova graduatoria che sarà redatta come previsto dalle leggi nazionali e regionali. 2) La dimensione dei posteggi dovrà rientrare nella normalità in modo che tutti gli operatori possano vivere la giornata lavorativa in serenità e esprimere al massimo la loro professionalità. Secondo noi del Goia questi due punti si possono superare facilmente e siamo già pronti a mettere sul tavolo le nostre soluzioni che rispettano tutti i parametri di tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza e in materia di rispetto per le proprietà pubbliche».