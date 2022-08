Padel senza freni: polo Maratta verso il debutto. Si lavora anche al Gioglio

di S.F.

Strada di Maratta Bassa e Colle dell’Oro. Eccole le due prossime novità sportive di rilievo – non le uniche, ma di certo sono le più ‘impattanti’ e visibili – a Terni per il mondo del padel: in zona Chico Mendes sono in dirittura d’arrivo i lavori avviati oltre un anno per il nuovo centro sportivo, mentre tra vocabolo Gioglio e Palmetta inizia a prendere forma la struttura ‘panoramica’ da quasi 400 mila euro. Lo sviluppo di quest’attività sportiva non cenna a fermarsi, anzi, gli imprenditori ci puntano ancora.

MARATTA, L’AUTORIZZAZIONE DELLA PRIMAVERA 2021

LUGLIO 2019, LA RICHIESTA DEL PRIVATO PER IL POLO SPORTIVO

LA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 2022

Polo sportivo Maratta: debutto in arrivo

Il più vicino ad essere inaugurato è il nuovo polo sportivo a firma F.L. Immobiliare, i cui lavori sono stati avviati nell’estate 2021 dopo il lungo iter procedurale per l’autorizzazione da parte di palazzo Spada. Da quanto si apprende l’apertura è prevista entro la fine del mese: via libera in arrivo non solo per i campi da padel e tennis, ma anche per il ristorante, la piscina scoperta ed un centro per la fisioterapia. Come noto, in corso d’opera, è stato deciso di rinunciare alla vasca coperta da 50 metri. L’investimento è tutto privato.

A COLLE DELL’ORO ECCO PANORAMIC PADEL

ESTATE 2021, LA RICHIESTA PER IL PADEL ‘PANORAMICO’

COLLESCIPOLI, LA SOPRINTENDENZA SI METTE DI TRAVERSO PER LA COPERTURA

Colle dell’Oro

In strada del Gioglio – sempre di privato si tratta – invece la procedura più recente, con semaforo verde da palazzo Spada arrivato a marzo di quest’anno. Si può già vedere dal basso (zona stazione, ma anche più lontano) la trasformazione in sviluppo sulla collina: sono previsti quattro campi da padel, uno dei quali leggermente più elevato rispetto agli altri. Più locali tecnici, spogliatoi, infermeria ed un piccolo bar da circa 60 metri quadrati. Altri spazi per questo sport in arrivo. Se c’è una cosa che non manca a Terni sono loro.