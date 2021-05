Terni, centro sportivo polifunzionale a Maratta: iter ultimato dopo 2 anni, c’è l’autorizzazione unica

di S.F.

Un iter burocratico e tecnico di quasi due anni – l’istanza per la realizzazione da parte della F.L. Immobiliare srl risale all’8 luglio del 2019 – che vede il suo termine con il rilascio dell’autorizzazione unica. Ovvero il documento che dà il via libera all’effettivo inizio delle opere: riguarda il centro sportivo polifunzionale di Maratta ed a firmarlo è stato il dirigente all’urbanistica di palazzo Spada, Claudio Bedini, nella mattinata di lunedì. Fa seguito ai vari step precedenti legati alla conferenza di servizi comunale, l’ok all’interesse pubblico e l’approvazione dell’esecutivo Latini per la convenzione.

ESTATE 2019, LA RICHIESTA PER LA REALIZZAZIONE

L’OK ALL’INTERESSE PUBBLICO

La novità sportiva

Il centro sportivo sorgerà tra il Chico Mendes e Spazio Verde con la realizzazione di due piscine, palestra, campi da tennis e padel. L’intervento oggetto di convenzione (stipulata il 19 marzo) con il Comune prevede un intervento edilizio da 435 mila euro e la società metterà a disposizione – gratuitamente, per l’interesse pubblico – dell’amministrazione un modulo prefabbricato da adibire a plesso scolastico. Gli ultimi passi prima dell’odierna autorizzazione unica hanno coinvolto la Regione per il piano di gestion del rischio esondazione e il modulo di accettazione delle varie prescrizioni imposte.

A FINE 2020 IL VIA LIBERA DALLA CONFERENZA DI SERVIZI

IN AVVIO DI 2021 L’OK DELLA GIUNTA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

I termini

Con l’autorizzazione unica odierna la società avrà a disposizione fino al 24 maggio 2022 per iniziare i lavori e quattro anni per il completamento. Come prevede la norma in questi casi è prevista la realizzazione anche dei parcheggi e di un’area a verde pubblico.