Cambia a Terni la storia del servizio biennale di prelievo, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati del percolato proveniente dall’ex discarica di vocabolo Valle. Quantomeno in chi lo farà: c’è l’aggiudicazione efficace a favore di una società di Civita Castellana, la Veteres srl.

IL PASTICCIO DEL 2023 E L’ECO SAS 2000 CHE SI RIPRENDE L’APPALTO

La società laziale si è presa il servizio offrendo un ribasso del 12,19% rispetto alla base d’asta e l’importo contrattuale vale 398.223 euro oltre Iva al 10%. Dunque poco più di 438 mila euro di esborso per palazzo Spada (senza considerare l’eventuale quinto d’obbligo, il quadro economico complessivo dell’appalto è di 643 mila euro). La quantita annua presunta del percolato da smaltire è pari a 5.500 tonnellate.

L’AGGIUDICAZIONE DEL 2020 ALLA ECO 2000 SAS. CON GARA ‘STRAVOLTA’

Si chiude così l’era della Eco 2000 Sas che, da oltre un quinquennio (diverse gare), aveva in mano il servizio. A firmare è il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni dopo il lavoro istruttorio della responsabile unica di progetto, la funzionaria Giorgia Imerigo: di mezzo anche una sospensione della seduta del 18 agosto scorso per «approfondimenti di natura giuridica». Ora si è chiusa la storia.