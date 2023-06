Terni, percolato ex discarica Valle: pasticcio in gara, cambia la storia

di S.F.

Si può indicare per errore il prezzo finale offerto e non il ribasso percentuale in sede di gara? Certo che sì. È ciò che è accaduto a Terni in occasione della sfida per il servizio di carico e trasporto – nonché lo smaltimento – del percolato dell’ex discarica di vocabolo Valle: la Trasporti Ecologici Cirioni Arduino srl si è tirata indietro, lasciando così il campo alla Eco 2000 Sas di Andrea Pula.

9 GIUGNO 2023, L’AGGIUDICAZIONE ALLA TRASPORTI ECOLOGICI

Il 9 giugno scorso c’era stata la proposta di aggiudicazione alla società marchigiana grazie ad un ribasso del 36,68% contro il 24,29% della società uscente. Ed ecco il pasticcio: alla Rup Giorgia Imerigo la Trasporti Ecologici ha fatto presente l’errore materiale e dunque che il «prezzo finale è pari 36,68 euro, mentre il ribasso percentuale offerto, non precisato nella busta economica è pari a 6,56 %». Non male. Tre giorni – siamo al 12 giugno – e c’è il passo indietro: rinuncia irrevocabile alla propria offerta e alla sottoscrizione del contratto. Esulta la Eco 2000 Sas: per loro c’è un importo contrattuale da 373 mila euro. L’appalto è biennale.