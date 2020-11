Terni, parco Cardeto: parte produzione materiale in Basilicata

di S.F.



Si sta procedendo o no per la riqualificazione del parco ‘Galigano’ di Cardeto dopo l’aggiudicazione dell’appalto alla Ventra di Melfi e la consegna delle aree? Il dubbio a qualcuno è venuto considerando l’evento dello scorso 10 settembre e il successivo passaggio del 13 ottobre con l’atto ‘ufficiale’ della consegna: seppur a piccoli passi il lavoro per il restyling generale è stato avviato da poco.

10 SETTEMBRE, L’EVENTO AL CANTIERE «10 MESI DI LAVORO»

IL MUTUO DA 900.000 EURO

Il cronoprogramma: focus sull’acciaio

Come noto la la Ventra Antonio srl ha vinto la gara con un ribasso del 32,62% è di Melfi. Nelle settimane scorse ci sono state operazioni preliminari propedeutiche all’avvio del cantiere – leggasi attività sul verde da parte dell’Afor, la pulizia e l’eliminazione di alcuni pali – e lo scorso 4 novembre la società lucana ha consegnato il cronoprogramma per la riqualificazione: step numero uno – la conferma dell’assessorato ai lavori pubblici di palazzo Spada – l’avvio della produzione dei materiali in acciaio (poi saranno montati i pannelli) nello stabilimento della Comes srl di Tito (Potenza). Il tutto per la realizzazione dei semilavorati da posizionare all’interno del parco, in particolar modo per i due campi da tennis. Per ora tutto a distanza.

IL PROGETTO REVISIONATO: COSA PREVEDE