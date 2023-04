Terni, ristrutturazione teatro Verdi: direzione lavori alla Sinergo

di S.F.

Nessuna sorpresa. Ribasso offerto del 10% – il valore stimato base era di 215.534 euro – e via libera per l’unico raggruppamento temporaneo di professionisti che si era fatto avanti: la direzione dei lavori del teatro Verdi va nelle mani della Sinergo Spa di Martellago (Venezia), mandataria dell’Rtp completato dallo Studio Lombardini di Todi e l’architetto veneto Federico Sanguinetti. Anche per loro la durata prevista è di 427 giorni, vale a dire quanto dovrebbe impiegare la Krea spa nell’esecuzione dei lavori per il I stralcio della ristrutturazione da 6 milioni di euro. L’iter è stato seguito dalla commissione esaminatrice guidata dal dirigente Paolo Grigioni e dai membri esperti Carlo Fioretti e Linda Stentella.

