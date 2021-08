Tokyo, farfalle da urlo: bronzo spoletino con Agnese Duranti

Con due splendidi esercizi – 44.850 con la palla, 42.850 cerchi e clavette con Bielorussia superata in extremis – le ‘farfalle’ della ginnastica ritmica incantano alle Olimpiadi e vincono il bronzo classificandosi al terzo posto dietro Bulgaria e Comitato olimpico russo all’Ariake Gymnastic Centre. Il totale di 87.700 vale la 40° medaglia italiana. Grande Gioia per la 20enne spoletina Agnese Duranti, in forza all’Aeronautica Militare: a trionfare insieme a lei le compagne Martina Centofanti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea. Meglio di loro solo i quintetti composti da Simona Dyankova, Stefani Kiryakova, Madlen Radukanova, Laura Traets ed Erika Zafirova (92.100) e quello con Anastasia Bliznyuk, Anastasija Maksimova, Angelina Shkatova, Anastasija Tatareva e Alisa Tishchenko (90.700). Le azzurre si sono esibite sulle note di Butterfly Ninja di Maxime Rodriguez e Tree of Life Suite di Roberto Cacciapaglia riuscendo a salire sul podio. Per l’Umbria è la terza medaglia dopo la pievese Diana Bacosi e l’umbra acquisita (assisana d’adozione) Irma Testa. Nella disputa tra le due province a secco Terni che si consola però con l’allenatore del karate Claudio Guazzaroni, con il ‘suo’ Luigi Busà che ha conquistato la medaglia d’oro nel kumite fino a 75 chili.

