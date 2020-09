Condividi questo articolo su

















Il verde invadente e non curato lungo diversi tratti della pista ciclabile a lato della Gabelletta-Maratta. Non c’è anno che non si ripresenti il problema: giovedì mattina un lettore di umbriaOn ha inviato un video per testimoniare l’attuale stato della pista nel tratto conclusivo. Un passaggio non proprio comodo.

2020, RIFIUTI E INCURIA LUNGO LA PISTA CICLABILE

2018: STESSA STORIA

2017, NON ANDAVA MEGLIO

2016, SUBITO PROBLEMI PER LA PISTA CICLABILE