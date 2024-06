Amelia: 18enne morta con un mix di droghe. Chiesti sei anni e otto mesi per il fidanzato

Sei anni e otto mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Questa la richiesta di condanna formulata martedì dal pubblico ministero, di fronte al gip di Roma, nei confronti di Francesco Gnucci, il 25enne di Amelia indagato per la morte della 18enne Maria Chiara Previtali, scomparsa dopo aver assunto eroina, a Roma, nel giorno del suo compleanno. La ragazza era stata trovata senza vita nell’abitazione del fidanzato, in via delle Rimembranze ad Amelia, dove aveva trascorso la notte fra il 9 e il 10 ottobre del 2020.

Un compleanno, quello della ragazza amerina, ‘festeggiato’ assumendo eroina insieme al fidanzato nella capitale. Poi il rientro ad Amelia, sempre in compagnia di Francesco Gnucci, dove la giornata era proseguita insieme agli amici, fra alcol e anche cocaina. Nella notte, il grave malore che l’aveva uccisa, gettando nella disperazione i suoi cari, i tanti che la conoscevano e un’intera comunità.

Le indagini dei carabinieri, pur non individuando colui che aveva ceduto ai due la droga ritenuta letale, hanno fatto finire a processo il 25enne che avrebbe – secondo gli inquirenti – determinato con il suo comportamento, un ‘tutor’ nel senso peggiore del termine, la morte della giovanissima. Elementi che la pubblica accusa ha sostenuto con chiarezza in aula, rimarcando – dal proprio punto di vista – anche una certa opacità nelle dichiarazioni rese dall’indagato e un comportanto, una volta compreso che la situazione era ormai irreversibile, lucido e teso a nascondere le prove presenti.

Il pm da un lato non ha inteso riconoscere le attenuanti generiche, dall’altro ha formulato una richiesta – dieci anni meno un terzo con il rito abbreviato – relativamente contenuta. Come osserva l’avvocato Manlio Morcella che, per conto delle parti civili, ovvero i familiari della ragazza, ha portato in aula il loro punto di vista: «La requisitoria del pubblico ministero – afferma – è stata lucida, puntuale e la pena richiesta, contenuta. Segno ulteriore della fondatezza della richiesta di condanna che abbiamo condiviso pienamente». L’udienza è stata poi aggiornata al 22 ottobre quando parlerà la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Francesca Carcascio, e si andrà a sentenza.

