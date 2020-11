Baschi, in isolamento il sindaco Bernardini

In isolamento il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, dopo che uno dei fratelli, residente nello stesso comune, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino, in un post pubblicato su Facebook. Anche la moglie e il figlio di Bernardini sono in isolamento, essendo come lui tra i contatti stretti della persona contagiata. «Mio fratello ha effettuato un tampone di controllo prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico – spiega il sindaco -, quindi risulta totalmente asintomatico. Naturalmente lavorerò da casa con la massima dedizione».

