Comune Terni, area dirigenza: c’è chi va in aspettativa fino a marzo

di S.F.

L’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro – area dirigenza – del dicembre 2020. C’è questo alla base di un atto impostato dal dirigente alle risorse umane – nonché direttore generale – Claudio Carbone riguardante una sua collega: semaforo verde per un periodo di aspettativa dalla giornata odierna, 9 ottobre, fino al 9 marzo 2024 per motivi personali e familiari.

15 SETTEMBRE, IL RIENTRO ED I NUOVI INCARICHI

APRILE 2022, IL VIA LIBERA DELLA GIUNTA LATINI PER IL COMANDO TRIENNALE

DE VINCENZI VERSO STRONCONE

La possibile modifica

Nel documento il nome non viene riportato ma, trattandosi – la ricostruzione del rapporto è delineata nel documento istruttorio – della dirigente per il quale fu disposto il comando triennale con delibera di giunta dell’8 aprile 2022, è facile fare uno più uno in questa circostanza. Tutto si è sviluppato dal 24 agosto, data della comunicazione dell’Inail per il recesso. Ora la novità è rappresentata dall’ok all’aspettativa fino alla primavera 2024. In ogni caso il provvedimento «potrà essere oggetto di integrazione, modifica o revoca in caso di accertate successive preminenti necessità organizzative dell’amministrazione comunale». C’è sempre da aggiornare per Carbone.