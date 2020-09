Covid, 10 nuovi casi ma ricoveri non crescono

Dieci nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 12.38 di martedì 1° settembre. In ragione del fatto che nello stesso periodo non è stata riscontrata nessuna nuova guarigione (totale 1.440 dall’inizio dell’emergenza), il numero degli attuali positivi sale così a 283 (+10). Da inizio pandemia sono state riscontrate 1.803 posività al Covid in Umbria (numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi sempre fermi ad 80).

I nuovi casi

I nuovi casi di coronavirus interessano i territori comunali di: Assisi (1), Bastia Umbra (5), Città della Pieve (1), fuori regione (3), Giano dell’Umbria (1), Umbertide (1). In totale sono 12 ma l’incremento di 10 casi deriva dal fatto che due cittadini positivi – di Perugia e Deruta – non figurano più in capo ai due comuni ma neppure fra i guariti. Possibile una modifica nel dato regionale delle residenze.

Tamponi e isolamenti

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.251 tamponi: numero consistente che porta il totale a 156.422. Le persone attualmente in isolamento sono 1.851 (+88) mentre sono sin qui uscite dalla misura 35.056 (+266).

Ricoveri

Alle ore 12.38 del 1° settembre risultano ricoverate con Covid, in Umbria, 11 persone (-1). Di questi, 8 sono all’ospedale di Terni (-1, nessuno in intensiva) e 3 in quello di Perugia (=, 2 in intensiva).

Umbertide

Luca Carizia informa che del nuovo caso di positività: «La persona, di ritorno da una nazione extra-comunitaria, si trova in isolamento domiciliare. I soggetti positivi sono attualmente otto, di cui tre non residenti nel Comune di Umbertide. Tutti loro sono in isolamento».

Positivo umbro di rientro dalla Spagna

Nel contempo all’aeroporto di Fiumicino è stata riscontrata una nuova positività riguardante un cittadino umbro, come spiega in una nota l’Unità di crisi: era di rientro da Santander, in Spagna.