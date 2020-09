Dipendente comunale positivo ad Assisi

C’è un nuovo caso di Covid-19 ad Assisi. Riguarda un dipendente comunale: lo ha annunciato nel pomeriggio di martedì il sindaco Stefania Proietti: «La situazione è sotto controllo, continuamente monitorata. Si trovava in ferie da alcuni giorni per cui i contatti con colleghi di lavoro e cittadini sono stati estremamente ridotti. La Asl ha già individuato, come da protocollo, i soggetti – tra cui un ridottissimo numero di dipendenti comunali – che a scopo precauzionale sono stati sottoposti o da sottoporre a tampone». Il totale delle positività attuali nel territorio sale così a sei.

