Covid-19 in Umbria: 648 positivi, 43 in terapia intensiva

Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 24 marzo, 648 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 5 tutti residenti nella provincia di Perugia, 4 erano in ospedale a Perugia e 1 a Terni.

I deceduti sono 19: 12 residenti nella provincia di Perugia e 7 in quella di Terni.

Dei 648 pazienti positivi, 21 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 472 e 155 in quella di Terni: sono ricoverati in 148, 113 sono residenti nella provincia di Perugia e 26 in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 64, 39 in quello di Terni, 20 a Città di Castello, 24 a Pantalla, 1 a Spoleto.

Dei 148 ricoverati, 43 sono in terapia intensiva, 21 nell’ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, 6 a Città di Castello, 1 a Pantalla.

Le persone in osservazione sono 2831: di questi, 2076 sono nella provincia di Perugia e 755 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 2052 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 1556 nella provincia di Perugia e 496 in quella di Terni

Nel complesso entro le ore 8 del 24 marzo, sono stati eseguiti 4103 tamponi.

Torgiano, quattro nuovi casi

Il sindaco Eridano Liberari rende noto che le autorità sanitarie hanno comunicato quattro nuove positività. I casi totali sono dieci: «Augurando una pronta guarigione alle persone interessate, risultate positive al tampone, sento il dovere di fare un accorato appello: restate a casa!».

La ‘piazza virtuale’ di Norcia

Il Comune ha lanciato un servizio dal nome ‘In rete con il sindaco… per essere vicini!’ che prenderà il via mercoledì sera alle 21.15 con «un primo incontro virtuale rivolto ai cittadini e utenti già iscritti al servizio gratuito whatsapp ‘NorciaInforma’. Riceveranno un link per poter accedere a questo primo esperimento di ‘piazza virtuale’. «Questo servizio serve – spiega Alemanno – innanzitutto a chiedersi ‘come stai’ e a tenere costantemente informata la popolazione soprattutto in questo particolare momento che stiamo vivendo; è anche un modo per dare corso agli incontri con la città che erano ripartiti lo scorso mese di gennaio».

Tamponi e vigili del fuoco

Vincenzo Filice, segretario generale regionale della Cisal Umbria e componente della segreteria nazionale Federdistat vigili del fuoco, ha scritto alla presidente della Regione Donatella Tesei e all’assessore alla sanità Luca Coletto in merito agli uomini del 115: «Tamponi preventivi a tutti i vigili del fuoco dell’Umbria. In questo periodo di emergenza sanitaria siamo impegnati costantemente nell’affrontare interventi di soccorso tecnico urgente. È di tutta evidenza che gli operatori si trovano a contatto, sul territorio, con una moltitudine di persone, verso le quali dobbiamo non solo dimostrare ma anche apparire rispettosi della profilassi disposta dalle autorità sanitarie e dal governo. Come prestabilito il tampone viene eseguito solo se si manifestano evidenti sintomi o sia accertato il contatto con soggetti contagiati. Pertanto è necessario adottare misure preventive a fini precauzionali per limitare il contagio e salvaguardare la salute dei nostri uomini e loro familiari e dei cittadini».