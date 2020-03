Covid, le vittime in Umbria salgono a 19

Sale ancora il numero dei decessi in Umbria legati al Covid-19. Nella mattinata di martedì la Regione Umbria ha informato che le persone che hanno perso la vita, risultando positive al Covid-19, sono 19: 12 in provincia di Perugia e 7 in quella di Terni.

Amelia

Ad Amelia il sindaco Laura Pernazza, ha comunicato la morte di un uomo di 83 anni, primo contagiato del territorio amerino. «Purtroppo – scrive il primo cittadino su Facebook – questa mattina (martedì, ndR) ho ricevuto la dolorosa notizia che Luca (così lo avevamo chiamato) non ce l’ha fatta. Nella giornata di ieri c’è stato un peggioramento, forse anche a causa delle pregresse situazioni di salute ed stato portato subito in intensiva dove poi nella notte è deceduto. Purtroppo Luca non ha potuto ricevere l’ultimo saluto dei suoi cari non riceverà neanche un funerale. Questo virus infame, oltre a tutto il dolore che ha portato in questa famiglia, lascerà anche questa ulteriore ferita. Ci uniamo tutti intorno alla sua famiglia nella speranza che sappiano trovare negli insegnamenti che questo uomo gli ha lasciato la forza per superare questo grande dolore. Proprio dalle parole di suo nipote ho capito che Luca era una persona speciale. Riposa in pace».

La situazione ad Amelia

Due familiari dell’83enne si trovano al momwnto in quaratena con sintomi febbrili. Ad Amelia risulta un altro positivo, in isolamento, che avrebbe contratto il virus durante il proprio lavoro a Terni.

