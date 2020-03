Covid Umbria, trend in lieve calo per i casi

Trend dei positivi al Covid-19 in calo non solo a livello nazionale, ma anche in Umbria. Alle ore 8 di lunedì risultano 577 casi (+55 rispetto al precedente aggiornamento): nei due giorni precedenti gli incrementi erano stati di 67 e 60 unità. Nelle ultime ore non si sono registrate nuove vittime sul territorio regionale e i tamponi effettuati sono in totale 3.561.

Decessi e guarigioni, numeri stabili



I pazienti guariti restano 5, i decessi 16 (10 in provincia di Perugia e 6 in quella di Terni). Dei 577 pazienti positivi alle ore 8 del 23 marzo, 19 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 424 e 132 in quella di Terni. Sono ricoverati in 148 (incremento di 16 unità rispetto al precedente aggiornamento): 115 residenti nella provincia di Perugia e 25 in quella di Terni, 8 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 64, 37 in quello di Terni, 21 a Città di Castello, 25 a Pantalla, 1 a Spoleto.

«Basta furbizie, tutte le attività non essenziali vanno fermate. È inaccettabile il pressing di Confindustria che mette a rischio non solo la salute di lavoratrici e lavoratori, ma quella dell’intero paese». Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla. «Tutte le attività non essenziali vanno fermate subito – insiste Sgalla – mentre quelle che dovranno continuare la produzione vanno messe in sicurezza rispettando alla lettera i contenuti del protocollo imprese-sindacati, altrimenti anche quelle vanno fermate. Se vogliamo salvaguardare la salute delle persone e fermare il contagio questa è l’unica strada possibile. Basta furbizie».

In terapia intensiva

Dei 148 ricoverati, 42 sono in terapia intensiva (+7 rispetto al precedente aggiornamento): 21 (+3) nell’ospedale di Perugia, 14 (+3) in quello di Terni, 6 a città di Castello, 1 a Pantalla. Le persone in osservazione sono 2.274: di queste, 1.570 sono nella provincia di Perugia e 704 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1.884 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 1.414 nella provincia di Perugia e 470 in quella di Terni.

Intanto il sindacato Fsp Polizia chiede – attraverso una lettera inviata dal segretario regionale Franesco Petitti alla presidente della Regione Donatella Tesei – tamponi ‘di massa’ per tutte le forze dell’ordine: «In questa situazione in cui le forze di polizia devono effettuare in maniera massiccia i controlli su strada per l’emergenza Covid-19 senza poter indossare le mascherine che proteggano dal contagio – è scritto nella nota sindacale -, chiediamo che la Regione Umbria si attivi per effettuare il tampone a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine che svolgono questi controlli. In questi giorni il nostro lavoro su strada è aumentato proprio per i controlli che dobbiamo eseguire. Sono centinaia – spiega Petitti – le persone che ogni giorno sulle strade dell’Umbria vengono fermate e controllate. in questo contesto il rischio di contagio per gli appartenenti alle forze dell’ordine è alto, soprattutto perché le indicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza sono di indossare solo mascherine chirurgiche che, come noto, non proteggono dal contagio. Il rischio è che poiché le forze dell’ordine sono costrette ad uscire in auto in due e stanno tra loro ad una distanza molto inferiore al metro indicato dalle autorità sanitarie, un eventuale contagio di un poliziotto rischierebbe di propagare anche ad altri colleghi l’infezione e quindi c’è il rischio concreto che interi reparti di polizia vengano bloccati».

In campo per l’emergenza anche il volontari del Corpo italiano di ooccorso dell’ordine di Malta, il Cisom (gruppo Terni-Amelia). C’è chi li ha ringraziati per il loro aiuto con una scatola di pasticcini. «Non conosco neanche il tuo nome – le parole di Gabriele Casali, giovane volontario ternano con la divisa arancione – ma ci hai riempito il cuore. In quel gesto ci hai dimostrato quanto importante sia il nostro lavoro e quello di tutte le forze schierate nell’emergenza. Grazie, dietro quella mascherina hai emozionato tutti i ragazzi in divisa. Nelle tende di fronte agli ospedali di Amelia e Narni per il pre-triage e a Terni ed Amelia con il Coc, il Cisom schiera 83 volontari. La gente è impaurita, è normale. Siamo tesi anche noi, che siamo all’opera tutti i giorni dalle 8 alle 20. Qualcuno – sottolinea la presidente Gabriella Fabrizi – si spazientisce in fase di pre-triage ma è una minoranza, per il resto le persone sono molto tolleranti e collaborative e continuano a dirci grazie». Ogni paziente che arriva per una visita medica, una donazione di sangue, una fisioterapia, prima di poter entrare in ospedale, si ferma nelle tende e risponde alle domande dei volontari del Cisom. La scheda viene consegnata al personale medico, che decide se sia opportuno effettuare la visita in tenda o dà l’ok all’ingresso in ospedale. «Finora la situazione è abbastanza tranquilla. Incrociamo le dita e teniamo bene a mente che tutti dobbiamo contribuire per arginare il contagio del virus. Dobbiamo farlo semplicemente rispettando le regole – dice Graziella Fabrizi. Noi lo facciamo da qui, tutti voi fatelo restando a casa».

