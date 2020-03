Covid-19, prima positività a Sigillo

La comunicazione è del sindaco Giampiero Fugnanesi e fa riferimento alla prima positività al Covid-19 di un cittadino residente a Sigillo: «La comunicazione ufficiale – la nota – mi è stata trasmessa dalla direzione del distretto sanitario ed ho voluto informare la cittadinanza. Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio: si invita pertanto la cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi. Da Sindaco, quale autorità sanitaria locale, seguo da vicino e con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto costante con le autorità sanitarie territoriali. Per il rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati personali del paziente, che, attualmente, è ricoverato in ospedale. Naturalmente sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata, a cui formulo i miei più sinceri auguri di una pronta guarigione».

