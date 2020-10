Covid, 194 nuovi casi su 4.371 tamponi. Crescono i ricoveri: +24

Sono 194 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nell’ultimo giorno: l’aggiornamento è alle ore 11.39 di martedì 20 ottobre. Nello stesso arco temporale sono stati effettuati 4.371 tamponi (totale 258.701) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 4,43% (16,24% lunedì). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 88 (totale 2.330) mentre non ci sono ulteriori decessi con Covid (totale 93). In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.680 (+106). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 5.103 positività (+194).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 11.39 di martedì 20 ottobre, in Umbria, sono ricoverate 170 (+24) persone positive al Covid-19, di cui 20 (+5) in terapia intensiva. All’ospedale di Terni ci sono 57 (+12) pazienti positivi (10, +3, in intensiva); all’ospedale di Perugia i pazienti Covid sono 51 (+2), di cui 10 (+2) in intensiva; all’ospedale di Città di Castello ci sono 29 (invariato) positivi (nessuno in intensiva); a Pantalla i positivi sono 19 (+9, nessuna intensiva); a Foligno 14 (+1) pazienti positivi (nessuna intensiva). In isolamento fiduciario ci sono 4.366 cittadini (+57) mentre sono usciti dalla misura in 51.472 (+551).

I nuovi casi e le guarigioni

I 194 nuovi positivi sono così attribuiti dalla Regione Umbria: Acquasparta 1, Assisi 5, Bastia Umbra 4, Bettona 2, Calvi dell’Umbria 1, Cannara 2, Castiglione del Lago 8, Citerna 1, Città della Pieve 1, Città di Castello 4, Corciano 16, Deruta 3, Ficulle 1 (torna Covid+), Foligno 2, fuori regione 14, Giove 1, Gubbio 2, Lugnano in Teverina 1, Magione 9, Montefalco 1, Narni 2, Norcia 1, Otricoli 1 (primo caso di sempre), Passignano sul Trasimeno 5, Perugia 46, Piegaro 1, San Gemini 2, San Giustino 1, Spello 2, Spoleto 12, Stroncone 2, Terni 34, Todi 1, Trevi 1, Tuoro sul Trasimeno 1, Umbertide 3. Le guarigioni sono invece relative a Arrone 1, Assisi 4, Bastia Umbra 8, Bettona 1, Castiglione del Lago 1, Corciano 5, Deruta 2, Foligno 1, fuori regione 3, Magione 1, Marsciano 3, Nocera Umbra 1 (torna Covid free), Passignano sul Trasimeno 1, Perugia 48, San Venanzo 1, Terni 2, Todi 2, Tuoro sul Trasimeno 3.

I casi attuali

Per la dashboard regionale, il quadro degli attuali positivi in Umbria alla mattinata di martedì 20 ottobre è il seguente: Perugia 754, Terni 303, fuori regione 192, Bastia Umbra 125, Corciano 120, Foligno 114, Assisi 97, Magione 87, Gubbio 72, Spoleto e Passignano sul Trasimeno 69, Narni 62, San Gemini 58, Marsciano 52, Castiglione del Lago 42, Umbertide 38, Deruta 32, Tuoro sul Trasimeno 30, Città di Castello 27, Valfabbrica 24, Gualdo Tadino 22, Panicale 21, Gualdo Cattaneo 15, Torgiano, Stroncone e Spello 14, Orvieto 13, Todi 11, San Giustino e Cannara 10, Citerna e Bettona 9, Piegaro e Amelia 8, Trevi, Preci, Montefalco, Guardea, Lugnano in Teverina, Fossato di Vico e Collazzone 7, Arrone e Massa Martana 6, Sigillo, Giano dell’Umbria, Città della Pieve e Bevagna 5, Montecastrilli e Montecastello di Vibio 4, Polino, Norcia, Montone, Montecchio, Giove e Acquasparta 3, Sant’Anatolia di Narco, Montefranco, Ferentillo, Castel Viscardo, Campello sul Clitunno, Calvi dell’Umbria e Allerona 2, Porano, Sellano, San Venanzo, Valtopina, Paciano, Penna in Teverina, Pietralunga, Otricoli, Fratta Todina, Ficulle, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Avigliano Umbro e Attigliano 1.

Giove

Il sindaco Marco Morresi ha comunicato una nuova positività, «presso una struttura ospedaliera. Lo stesso non ha avuto contatti con familiari e/o conoscenti da almeno un mese e non sono state emesse ordinanze restrittive. La situazione sarà monitorata continuamente dal sottoscritto ed ovviamente dai servizi competenti. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate e le indicazioni dell’ultimo Dpcm; particolarmente – l’invito – aignificativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, scaricare ed utilizzare l’App Immuni che permette una più rapida ed efficace individuazione di contatti con casi di positività».

Orvieto, positivi a ‘Il Borgo’: scatta sanificazione

L’azienda sanitaria Usl Umbria 2 ha reso noto che mercoledì la sede del centro di salute ‘Il Borgo’ in piazza Monterosa rimarrà chiusa al pubblico per esigenze di sanificazione degli ambienti. Il motivo è legato alle positività – due – relative ad un operatore sanitario ed un addetto alle pulizie del centro. «Ci scusiamo con gli utenti per il disservizio che inevitabilmente verrà a crearsi informando che per le prenotazioni al Cup rimarranno attive le postazioni al Santa Maria della Stella e nella sede distrettuale Usl 2 di via Postierla».