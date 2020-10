Covid, Narni: studente del ‘Gandhi’ positivo. Scattano isolamenti

Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 riscontrati nel territorio comunale di Narni. Il sindaco Francesco De Rebotti ha reso noto nel primo pomeriggio di martedì un nuovo caso: «In base alla informazione arrivatami dalla Usl (ed in attesa di comunicazione ufficiale per emettere ordinanza di isolamento contumaciale) è stata posta in isolamento una classe seconda del liceo scientifico ‘Gandhi’ di Narni Scalo ed il personale didattico afferente. Ciò in virtù di una positività riscontrata in data odierna fra gli studenti della classe». I positivi attuali – da dashbord regionale – risultano essere 62.

