Covid Umbria, trovati sei nuovi positivi all’ospedale di Terni

Sei nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: «Sono stati individuati – riferisce la Regione – grazie al sistema di monitoraggio messo a punto dall’amministrazione regionale che ha permesso, nell’ospedale di Terni, attraverso l’applicazione della procedura di sorveglianza su pazienti e operatori in entrata e in uscita, di individuare i sei nuovi casi positivi per i quali è stato subito disposto l’isolamento e dei quali sono subito stati ricostruiti i contatti».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Positivi, dall’inizio e attuali

Alle ore 8 di martedì sono pertanto 1.400 in tutto le persone – numero che comprende anche guarigioni e decessi – risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi scendono invece di altre dieci unità: al momento sono 220.

Guarigioni e decessi

Le guarigioni salgono a 1.110 (+16), i clinicamente guariti sono 44 (-5) ed i decessi in Umbria legati al Covid-19 sono invariati (70).

Ricoveri

Scendono ancora i ricoveri di persone positive: 67 con un decremento di 2 unità. Di questi, 11 – altri 2 in meno – sono nelle terapie intensive degli ospedali umbri.

Isolamenti e tamponi

Alle ore 8 di martedì ci sono 753 persone (+6) in isolamento domiciliare e sempre alla stessa data risultano 16.477 (+321) persone uscite dalla misura. Nelle ultime 24 ore i tamponi sono tornati su livelli discreti: 904 per un totale di 39.998.

TERNI, FESTA FUORI DAL LOCALE PER FINE LOCKDOWN: MAXI MULTE

IL QUESTORE DI TERNI AVVISA: «PRIMO GIORNO COMPRENSIONE, ORA MULTE»

Terni, mercato Foro Boario: le regole

L’ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Latini in vista di mercoledì impone di «transennare il proprio banco o il proprio veicolo destinato alla vendita impedendo gli accessi laterali; assicurarsi di accogliere per le contrattazioni un numero di clienti tale da garantire una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; essere dotato di dispositivi di sicurezza per se e per i propri dipendenti (guanti monouso e mascherine di protezione), oltrechè di prodotti idonei alla sanificazione di mani e strumentazioni o attrezzature di qualsiasi tipo; consentire alla clientela di toccare la merce posta in vendita solo se provvista di guanti monouso, mettendoli a disposizione della stessa assieme a prodotti igienizzanti per le mani; igienizzare i banchi e le merci secondo le disposizioni di riferimento e comunque adottando al riguardo ogni conseguente cautela; posizionare mastelle destinate alla raccolta ed allo smaltimento di guanti monouso e delle mascherine di protezione. L’accesso all’area mercatale è consentito solamente con l’utilizzo di mascherina di protezione, fatte salve le esclusioni stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni».

IL PRIMO GIORNO DELLA ‘FASE 2’ A TERNI – GALLERY

Accesso ai cimiteri di Narni

Fino al 17 maggio sarà possibile entrare nei cimiteri comunali di Narni con le modalità stabilite dall’ordinanza del sindaco Francesco de Rebotti. I cimiteri saranno aperti dal martedì alla domenica dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Il lunedì i cimiteri resteranno chiusi per consentire esclusivamente le attività di sanificazione degli spazi e delle attrezzature comuni, di tumulazione o inumazione e di esumazione o estumulazione. Nell’ordinanza si stabilisce inoltre che sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti, fino ad un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le operazioni di tumulazione o inumazione, dovranno avvenire alla presenza di un massimo di cinque familiari, parenti o congiunti, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro, degli operatori delle imprese di onoranze funebri e degli operatori cimiteriali. Anche tutti gli operatori dovranno essere dotati di adeguati dispositivi di protezione. Per tutti vige l’obbligo di accesso con mascherina e guanti o gel igienizzante, salvo impedimenti da dimostrare con specifico certificato medico. Il personale di controllo è autorizzato a pretendere l’impiego dei dispositivi di protezione individuali e a sollecitare le persone per favorire l’uscita dopo massimo 30 minuti dall’ingresso, al fine di evitare il rischio di creare assembramenti e di dare a tutti l’opportunità di accedere. Nella disposizione del sindaco si invitano i visitatori a dotarsi di contenitore o innaffiatoio personale per l’acqua dei fiori. Ove si dovessero utilizzare i contenitori ordinariamente disponibili presso i cimiteri, è fatto obbligo di utilizzare guanti o gel igienizzante.

PERUGIA, RIAPERTURE ‘A METÀ’ PER PARCHI E BAR

«Rilanciare le Province, passaggio fondamentale»

«Il dopo coronavirus renderà indispensabile rivedere molte cose nel nostro paese per far ripartire l’Italia e creare condizioni stabili e certe per il futuro sviluppo economico, occupazionale e socio-culturale. In questo contesto appare ormai evidente che vi sia una convergenza sulla necessità di rilanciare con decisione il ruolo delle Province». Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di Terni e presidente Upi Umbria, Giampiero Lattanzi, intervenendo sulla questione Province rilanciata da un servizio della trasmissione Rai Report e dopo l’approvazione dei bilanci consolidati da parte dell’amministrazione ternana. «Quando si parla, giustamente, di sanità di territorio – afferma Lattanzi – bisogna allora estendere il concetto anche a temi quali le istituzioni e i governi di territorio, affinché i cittadini abbiano sicuri ed efficaci punti di riferimento e le attività economiche interlocutori istituzionali e amministrativi rapidi, sburocratizzati ed efficienti. Finalmente – il presidente della Provincia di Terni – si sta prendendo coscienza degli errori fatti in passato e si sta diffondendo nelle classi politiche la consapevolezza dell’assoluta necessità di ridare alle Province italiane ruoli e assetti stabili e risorse certe. Il servizio mandato in onda ieri sera da Report – rimarca – ha confermato da un lato gli sbagli, e le relative ammissioni, dall’altro un ormai comune riconoscimento del fatto che le Province debbano tornare ad essere uno dei pilastri istituzionali e costituzionali della nostra nazione. È un’esigenza, questa, che non ha né obiettivi populisti, né tantomeno speculativi, ma solo finalità di servizio al territorio, ai cittadini e alle imprese. La Provincia di area vasta – aggiunge ancora il presidente Lattanzi – è un elemento istituzionale e amministrativo imprescindibile per un corretto funzionamento del sistema Italia. Altri paesi a noi vicini lo hanno capito da tempo ed hanno attuato riforme in questo senso. È giunto il momento di accelerare anche in Italia».

‘FASE 2’, PIÙ OMBRE CHE LUCI

San Venanzo: niente Lotto, Superenalotto e giochi

Il sindaco Marsilio Marinelli, con una specifica ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le tipologie di giochi nei pubblici esercizi e nelle tabaccherie. «Riguarda quelle attività che comportino lo stanziamento del giocatore all’interno dell’esercizio, come Lotto, Superenalotto, slot machines ed altri. Consentito, dall’ordinanza, invece il gioco del ‘gratta e vinci’ con espressa prescrizione che una volta acquistato il biglietto, l’operazione del grattare non può essere fatta all’interno dell’esercizio, né nelle immediate vicinanze». Il primo cittadino sottolinea di aver deciso così «in primo luogo perché resta assolutamente prioritario evitare ogni possibile ipotesi di assembramento e partecipare ai giochi on line può avere questo risultato ed inoltre non sembra che questa dei giochi possa essere considerata una priorità. Quando ripartirà tutto, ripartiranno anche i giochi online».

Articolo in aggiornamento