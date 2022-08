Pnrr Terni, progetto Passeggiata: 35,68% ribasso, via libera per Rtp Perugia-Foligno

di S.F.

Un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’ingegnere classe 1976 di Perugia Marianna Marconi in un caso, un altro Rtp con a capo un collega 37enne di Terni, Luca Calzuoli, in sfida con un Rtp di Collazzone. Sono loro in ballo per vedersi affidare le progettazioni legate al parco La Passeggiata e il Galigani di Cardeto nell’ambito degli interventi Pnrr: lunedì è stato firmato il doppio verbale di gara da parte del responsabile unico del procedimento, il funzionario tecnico dei lavori pubblici Federico Nannurelli. Per il ‘cuore verde’ cittadino c’è già la proposta di aggiudicazione.

PNRR TERNI, PROGETTI PASSEGGIATA E CARDETO: SCATTANO LE GARE

La Passeggiata: ribasso del 35,68% e aggiudicazione



In entrambi i casi si tratta dell’affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Per quel che concerne La Passeggiata l’importo complessivo è di 48.547 euro, 38.837 ribassabili in sede di procedura negoziata: il Comune ha invitato Alessandro Bruni, Marianna Marconi e l’architetto ternano Matteo Romanelli, quest’ultimi due hanno risposto positivamente. A spuntarla è stato l’Rtp con mandatario l’ingegnere perugino e completato da Silvia Rossi (folignate), dall’archeologo Massimiliano Gasperini (anche lui di Foligno, noto per il suo impegno nell’area archeologica di Carsulae) e dall’architetto Valentina Sirchio con un ribasso del 35,68%. Curiosità che non può sfuggire visto il recente intervento: la Marconi e la Sirchio si sono occupate della direzione dei lavori della VI fase legata al recupero della fontana di piazza Tacito. Niente da fare per il classe 1986 ternano, seguito in questa avventura in Rtp dagli architetti Patrizia Campili, Francesco Nicolai, Moira Buzzicotti e Francesco Giorgi, l’ingegnere Valentina Adornato, il geometra Andrea Bassetti e il geologo Luca Latella. Il loro ribasso è del 33,51%. In questo caso c’è già la proposta di aggiudicazione.

Cardeto: sfida a due

Importo più alto per il Galigani, vale a dire 64.837 euro (dei quali 51.870 come base d’asta ribassabile). Cosa è successo? Alessandro Vitali non ha risposto all’invito – così riporta il verbale di gara -, il risultato è che sono rimasti in lizza due raggruppamenti: il primo guidato dal ternano Calzuoli (coinvolto di recente nella progettazione delle velostazioni) insieme a Kalipè Studio srl, il secondo dallo Studio Ass di Collazzone insieme a Francesco Faina e Jessica Perugini. In questo caso non c’è la proposta di aggiudicazione perché il criterio non è quello del prezzo più basso, bensì l’offerta economicamente più vantaggiosa. Sarà nominata una commissione per la valutazione.