Terni, via Furbini-Centenario: pronta la rotatoria

I lavori sono iniziati un mese fa ed ora l’opera provvisoria è pronta in attesa della conclusione definitiva. Si inizia a ‘girare’ tra via Furbini, via del Centenario e via Ialenti, nell’area di borgo Rivo: l’Edilizia 94 srl ha completato la rotonda nell’ambito delle opere di urbanizzazione per l’intervento edilizio in corso da tempo nella zona di Collerolletta. Diametro da 32,40 metri e larghezza minima da 6,10 metri. Sul posto per gli ultimi check prima dell’ok la società di Stefano Tombesi ed il responsabile unico del procedimento per palazzo Spada, l’architetto Antonino Cuzzucoli.

