Sanità Terni: criticità, Pnrr, progetti e liste attesa. Parlano i dg Casciari e De Fino

di S.F.

Tempo di ritorno a palazzo Spada per Andrea Casciari, da pochi mesi rientrato all’azienda ospedaliera Santa Maria in qualità di direttore generale e protagonista lunedì mattina in II commissione – a convocarla la presidente Rita Pepegna, con lei anche il sindaco Leonardo Latini – insieme al direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino. Di argomenti e di criticità di cui parlare non ne mancano, a partire dalle liste di attesa e dai disagi che i cittadini continuano ad avere: nel video i due manager della sanità fanno il punto della situazione tra Covid, problematiche, progetti e anche quel riequilibrio territoriale – che riguarda il mondo dei privati, ma sarà la Usl comunque a chiudere gli eventuali accordi contrattuali – di cui tanto si discute in questo periodo. «Un ospedale da riorganizzare completamente dal punto di vista sanitario», il giudizio di Casciari.

GIUGNO 2022, L’AUDIZIONE DELL’ASSESSORE COLETTO A PALAZZO SPADA

LE LISTE DI ATTESA ED UN PERENNE PROBLEMA