Ternana a Monopoli, vittoria o game over

Sei gare di fila in trasferta – finale di coppa Italia compresa – senza vincere e con all’attivo una sola marcatura, quella di Mammarella a Cesena. La Ternana si presenta alla sfida di Monopoli con la necessità di una svolta immediata e, magari, tornare ad essere la squadra capace di ottenere il record di affermazioni in esterna già nel mese di gennaio: lo impone il regolamento playoff perché al ‘Veneziani’ i rossoverdi di Fabio Gallo avranno un solo risultato a disposizione per avanzare. Altrimenti è game over. Diretta testuale su umbriaOn dalle 20.30 di giovedì.

IL PAREGGIO CON IL CATANIA

Gallo corrucciato: il messaggio



Un tecnico rossoverde meno sorridente del solito – di certo rispetto alle conferenze pre Avellino e Catania – nel commentare la sfida in arrivo. Lo spiega lui stesso il motivo, pur non entrando nei dettagli: «Mi auguro che la squadra sia incazzata come lo sono io. E con la ‘fame’ che ho. Ma ho una carriera alle spalle che mi fa gestire queste situazioni: sono arrabbiato per certe cose non mi piacciono, di gestione. Mi sono svegliato male», risponde quando gli viene chiesto qualcosa in più sull’argomento. Il discorso cadrà così. Per quel che concerne la squadra tutti a disposizione tranne Suagher e Proietti: «Sembra che tutti stiano abbastanza bene, c’è qualcuno più stanco chiaramente. Giovedì mattina ci sarà un risveglio muscolare ma ciò non determinerà le scelte».

IN STAGIONE CON IL MONOPOLI 1 PUNTO SU 6

L’avversario ben noto

Il Monopoli non ha concesso reti alla Ternana nei due match di campionato: «Una formazione che ha struttura e gamba, certe caratteristiche non si perdono nonostante lo stop. Fanno la prima partita e non si sa a che punto sono, è un viaggio al buio. Sicuramente hanno le armi delle fasce con giocatori bravi, così come Jefferson e Fella. Bisognerà prendere in considerazione l’aspetto tattico. Poi cuore, anima e voglia. Ora conta la voglia di andare avanti e non sentire la stanchezza». Gallo confermerà Diakité e Bergamelli in difesa: «Mi sono piaciuti molto con il Catania. Aspetto offensivo? Ci si lavora sempre, poi ci sono le qualità individuali dei giocatori».

Dubbi d’attacco

Possibile maglia da titolare per Furlan – decisivo il suo ingresso con gli etnei – nel pacchetto offensivo con ballottaggio tra Defendi e Partipilo per chiudere il tridente. Lecito attendersi lo schieramento dall’inizio del match-winner di domenica, Ferrante. Un match nel quale la Ternana non potrà essere attendista: «Tu puoi proporre qualsiasi cosa, poi è la partita – ha chiuso Gallo – che ti dice come stanno i giocatori. Il primo tempo con il Catania – l’esempio – era stato preparato in una certa maniera, poi la squadra si è liberata della pressione nel secondo tempo». L’arbitro sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.