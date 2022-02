Bandecchi: «Sbagliato a scegliere». Lucarelli, ds e squadra avvisati

Tutti sulla graticola, fatta eccezione – quantomeno a giudicare dal video pubblicato su Instagram, strategia o meno che sia – per il vicepresidente Paolo Tagliavento. A metterceli è il numero uno della Ternana, Stefano Bandecchi, che è tornato ad esprimersi a suo modo a due giorni dal sesto ko casalingo della stagione. L’imprenditore livornese aveva già manifestato la sua delusione al termine del girone d’andata ed ora è tornato a farlo dopo lo 0-1 con il Monza. Intanto è rientrato in gruppo Donnarumma in vista della sfida di sabato a Parma.

LE MAGLIE DA BRUCIARE. POI IL PASSO INDIETRO

Tutti a rischio

A parole si è detto più volte che l’obiettivo del primo anno è una salvezza tranquilla. Il famoso raggiungere i 50 punti il prima possibile. Poi però – specie a sentire Bandecchi e anche Lucarelli di recente – le aspettative erano diverse se si valutano le dichiarazioni e si ripensa a quel ‘silenziosamente ambiziosi’ più volte tirato in ballo: «Sono dispiaciuto per Falletti, ormai giocherà il prossimo campionato, questo è finito. Sono contento – il breve messaggio per il trequartista uruguaiano – che lui stia bene moralmente e come persona. Il crociato si metterà a posto». Fin qui tranquillo. Diverso è il discorso quando entra nel merito della situazione rossoverde sul campo: «Sul resto momentaneamente ho chiuso con la Ternana. A maggio se ne riparlerà quando farò i conti su cosa ho sbagliato tra Lucarelli, Leone e squadre. Evidentemente – ha concluso – qualcosa ho sbagliato a scegliere e a fine campionato farò le nuove scelte». Magari non il messaggio ideale in questa fase, ma è prassi. Vedremo come andrà.

C’è Donnarumma

Venerdì rifinitura e partenza per Parma. Lucarelli oltre a Falletti non avrà a disposizione Celli e Capanni, più Kontek che è stato sacrificato per la questione lista over. La notizia positiva, quantomeno nell’ottica di far rifiatare Pettinari e riavere a disposizione più soluzioni per l’attacco, è il rientro in gruppo di Donnarumma. Da ricordare che il tecnico toscano ha prolungato il contratto con via della Bardesca fino all’estate del 2025, l’anno del centenario. Sul fronte stadio-clinica tutto tace, ma è certo che per i prossimi mesi saranno un argomento rilevante sul fronte amministrativo-procedurale.