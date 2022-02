Ternana, 6° ko in casa: il Monza passa 0-1. Si trema per Falletti

Sesta sconfitta casalinga della stagione e infortunio al ginocchio di Falletti che fa tremare. Non il miglior martedì per la Ternana: dopo la buona performance di Pisa i rossoverdi non brillano al Liberati e perdono di misura al cospetto del Monza – che si è dimostrato più forte, d’altronde la rosa parla da sé – per 0-1 grazie ad un rigore di Valoti. Iannarilli migliore in campo. Nel weekend Fere di nuovo in campo a Parma. Lucarelli attacca l’arbitro e chiude discorsi di alta classifica.

Equilibrio e buona Ternana



Falletti è a disposizione ma parte dalla panchina. Lucarelli davanti opta per Peralta, Partipilo e Pettinari, mentre in mediana c’è Defendi accanto ad Agazzi e Palumbo. Match equilibrato in avvio e senza particolari spunti, poi al 6′ buona combinazione tra l’ex Novara e il top assist-man del campionato: l’esterno pugliese arriva alla conclusione, ma il tiro viene respinto da un centrale ospite. Partita senza troppe emozioni e con ritmi non elevati. Al 14′ ci prova dalla distanza Mazzitelli, ma Iannarilli non si fa sorprendere; dall’altro lato è ancora un buon Peralta a creare grattacapi – un po’ egoista nella circostanza in fase di transizione offensiva – alla difesa del Monza con un mancino dai diciotto metri deviato in calcio d’angolo. Ora l’incontro è più godibile e al 20′ la Ternana è graziata: assist di Mazzitelli dalla destra e Favilli, lasciato solo in area da Sørensen, non riesce a calciare bene al volo solo di fronte a Iannarilli. Si resta sullo 0-0. Tre minuti e grande azione Fere in velocità sull’asse Agazzi-Peralta-Palumbo: il centrocampista campano arriva in corsa davanti a Di Gregorio, abile a respingere il tentativo del 5 in diagonale. In difficoltà Ghiringhelli sull’out destro lombardo.

Iannarilli c’è, vantaggio Monza



Il Monza intanto colleziona corner e al 26′ Iannarilli prima è incerto sul cross di Mazzitelli, poi è decisivo sulla girata acrobatica di Favilli in area. Momento di pausa, poi al 38′ i biancorossi passano: Defendi – ennesima azione con Ternana in difficoltà sul suo lato sinistro – aggancia il il 19 degli ospiti sul piede in area, Meraviglia sancisce un giusto penalty e Valoti dagli undici metri non perdona (tiro abbastanza centrale) il portiere ciociaro. Segue un momento di sbando rossoverde con facile possesso dell’undici di Stroppa e incapacità dei ragazzi di Lucarelli di trovare una reazione dal punto di vista offensivo. Si va al riposo con i lombardi avanti e si riprende con Martella al posto di un insufficiente Ghiringhelli.

Ternana in pressing, tegola Falletti



Nel secondo tempo sono i rossoverdi a fare la partita nel tentativo di rimettere in piedi la partita. Tuttavia è del Monza il primo squillo di rilievo della ripresa: gran destro al volo del neo entrato Pereira dai diciotto metri, Iannarilli si salva con i pugni; si va dall’altra parte e Di Gregorio è chiamato all’intervento da un tiro rasoterra di Agazzi. Passa un quarto d’ora e Lucarelli decide che è ora di provare la carta Falletti per accendere l’attacco, a lasciargli il posto è Peralta. Al 65′ serve un super Iannarilli per evitare la capitolazione: Sørensen è dribblato da Mota Carvalho sul breve, poi ci pensa l’estremo difensore ciociaro a bloccare il tiro di potenza sotto misura. Per il tecnico livornese i guai non sono finiti perché il match del trequartista uruguaiano dura dieci minuti: durante una battuta a rete il 17 si infortuna ed è costretto a lasciare il campo in lacrime non potendo poggiare la gamba. Problemi al ginocchio sinistro. Al suo posto c’è Furlan; inoltre Lucarelli dà spazio a Capone in luogo di capitan Defendi.

Battute finali, Ciurria si divora gol. Miracoli Di Gregorio



Ternana spuntata in attacco. Il Monza invece si divora lo 0-2 con Ciurria che, lanciato solo davanti a Iannarilli, calcia in malomodo sul fondo con il destro mantenendo ‘vive’ le Fere; i rossoverdi tornano a farsi vedere dalle parti di Di Gregorio con un piazzato fuori misura di Partipilo da posizione centrale. Finale solo per Capuano e compagni: Pettinari non arriva di un niente sul buon cross di Capone dall’out sinistro. Ma non si sviluppa nulla di particolare e il Monza non fatica molto a difendere. Finisce così anche perché Di Gregorio compie un doppio miracolo al 95′ su Partipilo e Pettinari. Sesto ko in casa per la Ternana.

Parla Lucarelli: «Ora iniziamo a scocciarci». Pessimismo Falletti



«Come a Pisa – il tecnico se la prende con il direttore di gara in primis – i nostri avversari non hanno subito ammonizioni e con le regole attuali è un fatto molto curioso. Meraviglia è la seconda volta che arbitra così (precedente con il Benevento), gestione dei cartellini e dei falli unidirezionale, diciamo che iniziamo un po’ a scocciarci con questi rigorini. Se bisogna far finta di avere il prosciutto agli occhi per evitare multe ecc. ok. Le ultime due partite zero gialli per gli avversari, mai visto in quarant’anni di calcio. Magari mi hanno inviato un altro regolamento rispetto agli altri. Tagliavento mi dice di stare zitto, poi ad un certo punto io parlo. Mi ammoniscano pure, continuerò a dire ciò che penso della gestione degli incontri. Ci sono due-tre arbitri che non so se hanno qualcosa contro la Ternana, bisogna farsi il segno della croce, è sempre la stessa storia». Quindi mirino sul match: «I ragazzi hanno dato il massimo, sapevamo che era una sfida difficile e non ci aspettavano di giocare così poco con tutto questo ostruzionismo; ci hanno provato fino al 95′ con vento contro e occasioni. Falletti? Non si sanno le condizioni, purtroppo non butta bene però; è il ginocchio. Senza il rigore il match sarebbe rimasta sui binari dell’equilibrio. Abbiamo troppe squadre per vendere sogni: dobbiamo cercare di arrivare a 50 punti il prima possibile, anche alla luce dell’infortunio di Falletti. I valori dopo tante giornate di campionato sono chiari tra coloro che ambiscono a vincere il campionato, noi ne facciamo un altro. Poi ognuno la vede come gli pare».

Il tabellino

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Salim Diakité, Sørensen (73′ Bogdan), Capuano, Ghiringhelli (46′ Martella); Defendi (c, 69′ Capone), Agazzi, Palumbo; Peralta (59′ Falletti, 69′ Furlan), Partipilo; Pettinari. A disposizione: Krapikas, Boben, Mazza, Paghera, Proietti, Rovaglia, Mazzocchi. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi (c, 30′ Donati), Marrone (70′ Paletta), Carlos Augusto; Molina (46′ Pedro Pereira), Valoti (59′ Ciurria), Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro (59′ Pirola); Mota Carvalho, Favilli. A disposizione: Sommariva, Lamanna, Caldirola, Machin, Antov, Mancuso, Ramírez, Gytkjær. Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia (assistenti Vittorio Di Gioia di Foligno e Mario Vigile di Cosenza; IV ufficiale Sajmir Kumara di Verona); addetto Aleandro Di Paolo di Avezzano, assistente Damiano Margani di Latina

Reti: 38′ r. Valoti (M)

Ammoniti: 31′ Ghiringhelli, 42′ Sørensen, 79′ Furlan, 83′ Martella (T)

Calci d’angolo: 3-7

Recupero: 2; 5



Spettatori: 1.713 (di cui 41 ospiti), incasso 22.680 euro

Note: ammoniti Lucarelli (T) all’80’ e Stroppa (M) all’83’ per proteste