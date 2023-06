Terni, centro sportivo: atto di costituzione della Ternana al Consiglio di Stato

di S.F.

Martedì mattina c’è l’udienza alla VII sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ed a lunedì mattina sembrava tutto definito in termini di partecipazione. Ed invece ecco il colpo in extremis in salsa rossoverde: la Ternana, in qualità di controinteressata, si è costituita in giudizio nel pomeriggio odierno a poche ore dalla contesa. ‘Atto di costituzione’, si legge nel portale della giustizia amministrativa. Senza una specifica memoria. I legali di via della Bardesca – Francesco Emilio Standoli e Sara Iacaroni – si uniscono così ai colleghi del comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’ e del Comune di Terni. Come ormai più che noto la curiosità è che l’amministrazione e le società vedono al vertice la stessa persona al momento, vale a dire Stefano Bandecchi. Sarà curioso capire in che modo la vicenda andrà avanti dopo la pubblicazione del giudizio cautelare. Al centro della contesa c’è in questa fase l’alienazione da 377 mila euro dei terreni.

26 MAGGIO, IL COMUNE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

17 APRILE 2023, SI INIZIA A FARE SUL SERIO: DECRETO TAR, STOP ALL’ITER

10 MAGGIO 2023, ORDINANZA COLLEGIALE DEL TAR: COMITATO STOPPATO

13 MAGGIO 2023, SI PASSA AL CONSIGLIO DI STATO: DECRETO E VENDITA ‘GHIACCIATA’