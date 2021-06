Terni, area Collestatte: affidamento diretto per 5 anni a Stadium

di S.F.

Affidamento diretto quinquennale da 100 euro l’anno alla Stadium Wellness Health Ssd di Roma, ma con sede operativa – leggasi le piscine dello stadio – a Terni. Si chiude così la rapida procedura del Comune di Terni per la concessione dello spazio polifunzionale a Collestatte Piano dove, in particolar modo, spicca la presenza del campo di calcio in condizioni di degrado. Firmato uno specifico disciplinare operativo.

Unico interesse. Il gruppo vele

Perché l’affidamento diretto? Banale, perché Stadium è stato l’unico soggetto che ha risposta all’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per lo spazio in questione. Da qui lo sviluppo del disciplinare operativo per la concessione a canone ridotto: tutto fatto, ma l’ok efficace arriverà solo in seguito alla verifica del Durc e del casellario giudiziale: «L’attività svolta dalla Stadium Wellness Health Gruppo Vele Cesi, costituita senza scopo di lucro, è meritevole di sostegno anche per i risultati raggiunti oltre che per le finalità volte allo sviluppo e diffusione di attività sportive in sintonia con l’interesse pubblico; l’uso dell’area – da oltre 4.500 metri quadrati – non viene compromesso dalle attività sportive svolte dalla citata associazione», si legge nel documento.

La collaborazione

Viene messo nero su bianco che l’associazione si impegna «altresì a svolgere un attività di collaborazione nell’ambito turistico sportivo con la Pro Loco di Marmore per le iniziative legate alle manifestazione del territorio». Manutenzione ordinaria e straordinara a carico del concessionario. Incasso da 500 euro dunque per palazzo Spada.