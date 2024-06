Terni, padel a Collescipoli e Colle dell’Oro: il Comune torna in azione

di S.F.

Le strutture per il padel a Terni e le coperture per i campi, a distanza di mesi il Comune si rimette in moto su questo fronte. Dopo le polemiche ed i confronti in I commissione dei mesi scorsi – con tanto di ricorso al Tar di mezzo -, ecco che per mercoledì c’è una convocazione su questo fronte. Motivo? La richiesta del consigliere Francesco Maria Ferranti (FI) presentata tra gennaio e febbraio 2024 per «informazioni in merito alle prescrizioni e vincoli richiesti per le strutture adibite a impianti di padel siti in zona Colle dell’Oro e Collescipoli e sul rispetto delle stesse da parte della società che gestisce l’impianto e anche

sulle prescrizioni e il rispetto delle stesse in relazione alla struttura padel di Colle dell’Oro». Ne parlerà il dirigente all’urbanistica, l’architetto Claudio Bedini.

FEBBRAIO 2024, COMUNE KO AL TAR SULL’ISTANZA CAUTELARE