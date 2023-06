Terni Reti: Alessandro Campi amministratore unico? «Sì, è lui»

di S.F.

Il manager Alessandro Campi, candidato con Alternativa Popolare alle recenti elezioni amministrative. Il nuovo amministratore unico di Terni Reti – il bando è scaduto venerdì 9 giugno – è pronto. In attesa della comunicazione ufficiale a confermare che sarà lui a prendere il posto di Stefano Stellati è il neo sindaco, Stefano Bandecchi: «Sì, è lui», fa sapere sabato mattina. Molte le partite rilevanti da trattare: della gestione sperimentale del parco ‘Galigani’ di Cardeto si è già parlato molto, poi spazio alle velostazioni, il focus sull’illuminazione pubblica e l’aiuto per i cimiteri, tutti punti deliberati dall’esecutivo Latini. Cambierà qualcosa? Probabile. Ora si attendono ulteriori decisioni per le altre ‘big’ tra le partecipate, vale a dire FarmaciaTerni (Au Stefano Minucci) e Asm (Mirko Menecali). Sarà interessante seguire gli sviluppi: «Cambiamo tutto», aveva specificato l’imprenditore livornese su questo fronte.

TERNI RETI E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SCATTA L’ITER

3 MAGGIO 2022, ASM-ACEA: STOP AGCM SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SETTEMBRE 2022: IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DI TERNI RETI

LA ‘SAGA’ DELLE VELOSTAZIONI

CIMITERI: IN CAMPO TERNI RETI