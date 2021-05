Un murale celebrativo per la Ternana. C’è l’ok, ma problema fondi

Un concorso per l’esecuzione di un murale che «renda giustizia all’impresa perché tale impegno e ricordo sia di stimolo per il futuro sportivo della città». Il riferimento è alla Ternana 2020-2021 dei record e l’input legato alla street art per la giunta è partito dal gruppo consiliare M5S: la proposta è stata al centro dell’attenzione martedì pomeriggio in II° commissione consiliare con via libera unanime. Nel contempo è il giorno del ‘rompete le righe’ in casa rossoverde dopo la fenomenale stagione conclusa con il successo nel derby dell’Umbria contro il Perugia. Il campionato 2021-2022 di serie B scatterà il 20 agosto con l’open day di venerdì.

DOUBLE TERNANA, PERUGIA KO: L’ANNATA TERMINA CON LA CONQUISTA DELLA SUPERCOPPA

La pandemia e la Ternana

Nel presentare l’atto – ci ha pensato il capogruppo pentastellato Federico Pasculli – è stato ricordato che «in un anno difficile come questo i risultati sportivi ottenuti dalla Ternana Calcio hanno contribuito a migliorare la tenuta sociale e il clima umano della città donando entusiasmo e portando all’interno delle nostre case momenti di ristoro emotivo. Anche i giornali nazionali l’hanno citata più volte». Con tanto di elenco dei numerosi record dei ragazzi guidati da Cristiano Lucarelli: tutto ciò per dire che è «giusto che l’intera città riconosca alla società e ai giocatori il tributo che meritano l’impegno profuso in un periodo così difficile. Non servono cifre importanti».

STREET ART TERNI, IDEA ECO-GRAFFITI

Problema risorse. Ok unanime



C’è un ostacolo, i soldi. Qualcuno lo ha ricordato, l’assessore Elena Proietti: «Che sia un’arte accessibile ho dei dubbi perché vorremmo pensare a murales di qualità. Noi come ufficio delle politiche giovanili abbiamo realizzato un bando per la street art e due sono già stati realizzati. Credo che la stagione sia memorabile per i motivi spiegati da Pasculli: in un periodo di pandemia è quel valore che in qualche modo ci ha tenuto uniti e dato senso alla socialità persa. Giusto celebrare la loro annata. Sapete che punto molto sui murales, l’unico problema sono le risorse per le politiche giovanili: arrivano dalla Regione e sono limitate. Mi impegnerò – ha chiuso – nel riuscire a coniugare le deleghe che ho». Tutti d’accordo in linea di massima: «Apprezzamento – le parole Michele Rossi di Terni Civica – per l’idea e condivido. Rapporto sempre più stretto tra la squadra di calcio e la città. Pasculli parlava del murales di Mardona – il commento scherzoso – e a me è venuto in mente uno con il faccione di Bandecchi. Il Comune può farsi promotore di questa iniziativa». Ok anche da Paolo Cicchini (Lega): «Ciò che è accaduto va ricordato, si deve trovare uno spazio. Un elemento di gioia anche per le prossime generazioni». Si accoda anche Rita Pepegna (FdI): «Volere è potere. Bisognerà trovare dei finanziamenti, la street art è un’espressione che avvicina i giovani all’arte». Tutti d’accordo. Per l’atto concreto è tutto da vedere.

MURALES A TERNI, IL CONCORSO DI IDEE

‘Rompete le righe’ e scelte dolorose



Nel contempo martedì è terminata in via definitiva una stagione che resterà nella storia societaria. Le Fere man mano hanno riconsegnato il vestiario, quindi – come aveva annunciato Lucarelli nel post Perugia – il ‘rompete le righe’ con cena e ripresa fissata a luglio in vista del campionato di serie B 2020-2021. Il passaggio di categoria comporterà inevitabilmente delle scelte dolorosissime, come le ha definite lo stesso tecnico rossoverde dopo il trionfo in supercoppa. E il motivo è semplice: sarà possibile avere ‘solo’ 18 over nel torneo cadetto – giocatori nati dal 1997 in giù – con under 23 (dai ’98 in avanti) e due bandiere (Defendi, Falletti e Palumbo i papabili, con quest’ultimo da riscattare dalla Sampdoria). C’è da tagliare insomma.

Serie B, date e Goal line camera

Nel contempo l’assemblea di lega serie B ha deliberato le date di inizio e fine campionato 2021-2022: la partenza il 21 agosto con open day fissato a venerdì 20, conclusione il 6 maggio. «Si giocherà come tradizione nel boxing day (26 dicembre), quindi il 29 dicembre, con la sosta invernale prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio. Il torneo osserverà la pausa durante gli impegni delle nazionali». Inoltre c’è l’approvazione della goal line camera: «Andrà a integrare la tecnologia Var per tutte le situazioni relative alla linea di porta, risultando inoltre estremamente utile in fase decisionale anche per i falli e i fuorigioco nell’area di rigore, grazie a una particolare precisione dovuta all’alta frequenza di fotogrammi». Con ogni probabilità la Ternana – ne aveva parlato il tecnico livornese – il raduno rossoverde scatterà il 5 luglio. Defendi e compagni lavoreranno tra Tirrenia e Acquasparta.