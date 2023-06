Comune Terni, novità dirigenziale: c’è un arrivo dal ministero

di S.F.

La giunta Bandecchi mette subito mano al personale del Comune di Terni. D’altronde era ipotizzabile e su questo fronte c’è chi ha ricordato al sindaco gli impegni da mantenere: come già deliberato in prima battuta a dicembre 2022, è tutto pronto per il rientro in qualità di dirigente di Claudio Carbone, già attivo a palazzo Pierfelici tra il 20 dicembre 2019 e l’estate 2020. Lo conferma Stefano Bandecchi in seguito al passaggio in giunta nel pomeriggio di venerdì.

FEBBRAIO 2023, L’ULTIMO PIANO ASSUNZIONI DELL’ERA LATINI

DICEMBRE 2022, IL PIANO PER CARBONE: SVILUPPO ECONOMICO

DICEMBRE 2022, L’OK IN GIUNTA PER IL RIENTRO

NOVEMBRE 2019, CARBONE VINCE IL CONCORSO ED ENTRA

IL 30 GIUGNO SCADONO GLI INTERIM PER GRIGIONI, DE VINCENZI E BEDINI

«Carbone? Persona capace e brava»

Bene, cosa è successo? Su proposta dell’assessore al personale Lucio Nichinonni c’è stato un atto in giunta riguardante il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 ed il piano assunzioni 2023, con conseguente rideterminazione della dotazione organica. Un aggiornamento rispetto alla delibera dell’esecutivo Latini dello scorso 3 febbraio, Per ora la pubblicazione non c’è stata ma ad esporsi sul tema è il neo sindaco Stefano Bandecchi: «L’arrivo tra i dirigenti? Si tratta della persona che è stata tenuta ‘in bilico’ in questi mesi e che ha fatto domanda per rientrare, Claudio Carbone. Una persona – spiega sul punto – molto capace e brava. Collabora con Il Sole 24 Ore, ha fatto operazioni importanti e attualmente è al ministero degli affari esteri. In questo momento serve al Comune». Già da mesi – ma nel contempo il quadro è più che cambiato a livello politico – l’indirizzo era di affidargli gli uffici di Corso del Popolo nell’ambito dello sviluppo economico. D’altronde è un anno che i vari settori sono divisi con incarichi ad interim in seguito alla partenza di Emanuela Barbon. Ma si vedrà. Carbone, 55 anni compiuto lo scorso 2 maggio e originario di Ceprano (Frosinone), vinse il concorso comunale nel 2019 che coinvolse anche l’attuale dirigente alle attività finanziarie, Grazia Marcucci. Poi la decisione di rientrare in terra ciociara. Al momento è all’ufficio II dell’ufficio centrale di bilancio al ministero degli affari esterni e cooperazione internazionale. Chissà che a stretto giro non ci siano novità per gli incarichi di alta specializzazione.