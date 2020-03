Covid-19, primo caso a Massa Martana

C’è un nuovo comune umbro coinvolto direttamente nella diffusione del Covid-19. Si tratta di Massa Martana e l’annuncio è del sindaco Francesco Federici: «Purtroppo è stato rilevato il primo caso di positività. Ho ricevuto comunicazione ufficiale dalla Usl competente. Questo mi porta ad insistere in misura maggiore sulla necessità che ciascuno di voi resti a casa. Non esca per nessun motivo e utilizzi i servizi messi a disposizione delle cittadinanza; è obbligatorio e urgente che ciascuno rispetti le regole! Ne va della salute di tutti! Non mi stancherò mai di ripeterlo».

