Covid, 198 nuovi casi e 54 guarigioni. In intensiva 15 pazienti

Sono 198 (263 giovedì) i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.14 di venerdì 14 ottobre. Nello stesso arco temporale sono stati effettuati 2.961 tamponi (totale 246.365) e la percentuali di positivi sugli ultimi tamponi è del 6,66% (7,12% giovedì). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 54 (totale 2.153) mentre non risultano ulteriori decessi con Covid (totale 91). In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.966 (+144). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 4.210 positività (+198).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 11.14 di venerdì risultano ricoverate, negli ospedali umbri, 90 (+4) persone positive al coronavirus, di cui 15 (+3) in terapia intensiva. All’ospedale di Perugia ci sono 35 (+3) pazienti (6, +1, in intensiva); all’ospedale di Terni i ricoverati con Covid sono 31 (+2) di cui 9 (+2) in intensiva); all’ospedale di Città di Castello i pazienti positivi sono 14 (-1), nessuno in intensiva; all’ospedale di Foligno ci sono 10 ricoveri Covid (invariato, nessuna intensiva). In isolamento ci sono 4.303 persone (+231) mentre sono usciti dalla misura in 49.576 (+481).

I nuovi casi e le guarigioni

I 198 nuovi casi delle ultime 24 ore sono attribuiti ai territori di Assisi (6), Attigliano (1), Bastia Umbra (7), Bevagna (3), Castiglione del Lago (1), Città di Castello (2), Corciano (11), Deruta (2), Foligno (12), fuori regione (13), Gubbio (3), Lugnano in Teverina (1), Magione (2), Marsciano (7), Montecastrilli (2), Montefalco (1), Narni (2), Orvieto (2), Panicale (4), Passignano sul Trasimeno (2), Perugia (76), Pietralunga (1, torna Covid+), San Gemini (1), San Giustino (1), Spello (1), Spoleto (4), Stroncone (1), Terni (15), Todi (1), Torgiano (4), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (8). I guariti invece sono relativi ai comuni di Assisi (2), Bastia Umbra (3), Bevagna (1), Città di Castello (3), Corciano (2), Deruta (1), Foligno (3), fuori regione (3), Gubbio (1), Magione (1), Nocera Umbra (1), Orvieto (2), Perugia (19), San Giustino (2), Sellano (3), Spoleto (5), Trevi (1), Umbertide (1).

I casi attuali

Alla mattinata di venerdì, questo il quadro delle positività in Umbria secondo la Regione: Perugia 560, Terni 204, fuori regione 157, Bastia Umbra 100, Assisi 86, Corciano 79, Foligno 77, Magione 63, Passignano sul Trasimeno 60, Gubbio 53, Spoleto 50, Marsciano 41, San Gemini e Narni 40, Tuoro sul Trasimeno 29, Umbertide 27, Deruta 23, Panicale 22, Città di Castello 21, Valfabbrica 19, Gualdo Tadino 16, Gualdo Cattaneo 12, Castiglione del Lago 11, Todi, Orvieto e San Giustino 10, Citerna 9, Torgiano e Fossato di Vico 8, Spello e Bettona 7, Preci, Montefalco e Collazzone 6, Stroncone, Sigillo, Giano dell’Umbria, Bevagna e Arrone 5, Amelia, Cannara, Massa Martana, Montecastrilli e Trevi 4, Polino, Piegaro, Montecchio, Montecastello di Vibio e Castel Viscardo 3, Sellano, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Norcia, Montone, Montefranco, Lugnano in Teverina, Giove e Attigliano 2, Pietralunga, Penna in Teverina, Paciano, Nocera Umbra, Guardea, Ferentillo, Città della Pieve, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Alviano e Acquasparta 1.

