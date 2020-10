Scuole superiori chiuse per 15 giorni: «Se non lo fa il governo, lo faccio io»

Venerdì mattina la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha convocato una giunta straordinaria per mettere in atto una serie di attività, di cui alcune già programmate, al fine di gestire al meglio l’emergenza sanitaria che registra un costante aumento di casi di positività al Covid. «Lo scopo – recita una nota – è quello di dare risposte concrete ed efficienti che permettano di tenere la situazione, ad oggi sotto controllo, stabile, evitando che il sistema sanitario umbro vada in affaticamento». Come sottolineato nella conferenza stampa della commissione Covid al Broletto, il boom dei contagi è dovuto ai trasporti pubblici collegati alle scuole superiori. Ecco perché la governatrice sta seriamente pensando di imitare il campano De Luca nella chiusura temporanea delle scuole per 15 giorni. Tema di cui si è trattato nel corso della conferenza Stato-Regioni, nel corso della quale la governatrice umbra è stata fra le più insistenti sull’argomento. «In caso di diniego da parte del governo – recita la nota – la presidente Tesei, stimato anche l’evolversi dell’andamento epidemiologico, valuterà l’opportunità di adottare una specifica ordinanza».

