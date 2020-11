Covid, 420 casi su 4.540 tamponi. Altri 8 decessi e 171 guariti

Sono 420 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.52 di martedì 3 novembre. Il dato è relativo a 4.540 tamponi presi in esame (totale 307.285) per una percentuale di positivi del 9,25% (lunedì è stata del 30,73%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 171 (totale 3.840). Si registrano purtroppo altri 8 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Città di Castello, Corciano (2), Magione, Perugia (2), Terni e Torgiano – per un totale che sale a 148. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 7.572 (+241). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 11.560 positività (+420).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 353 (-1) di cui 48 (+2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 115 ricoveri (invariato) di cui 19 (invariato) in intensiva; Terni 93 ricoveri (+4) di cui 18 (+3) in intensiva; Spoleto 43 ricoveri (+2) di cui 5 (invariato) in intensiva; Pantalla 40 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Città di Castello 36 ricoveri (invariato) di cui 6 (-1) in intensiva; Foligno 26 ricoveri (-7), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 8.756 persone (-20), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 57.842 (+187).

I nuovi casi

I 420 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (7), Amelia (2), Assisi (21), Avigliano Umbro (1), Baschi (1), Bastia Umbra (10), Bettona (1), Bevagna (2), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (1), Cannara (2), Castel Ritaldi (3), Castiglione del Lago (7), Città della Pieve (2), Città di Castello (7), Corciano (14), Deruta (2), Ferentillo (1), Foligno (14), Fratta Todina (1), fuori regione (22), Gualdo Cattaneo (3), Gualdo Tadino (2), Guardea (1), Gubbio (9), Magione (6), Montecastrilli (2), Montefalco (1), Montefranco (1), Narni (4), Orvieto (2), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (3), Perugia (106), Piegaro (2), San Gemini (3), San Giustino (1), Sant’Anatolia di Narco (1), Scheggino (1), Sigillo (1), Spello (4), Spoleto (36), Terni (84), Todi (4), Torgiano (3), Trevi (2), Tuoro sul Trasimeno (3), Umbertide (11), Valfabbrica (1).

Le guarigioni

Le 171 guarigioni delle ultime 24 ore sono relative ai territori di Amelia (4), Assisi (9), Bastia Umbra (11), Bettona (1), Bevagna (2), Cannara (1), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (1), Corciano (16), Deruta (4), Foligno (2), fuori regione (4), Gualdo Tadino (2), Gubbio (1), Lugnano in Teverina (1), Magione (3), Marsciano (6), Montecastello di Vibio (1), Montefalco (1), Narni (16), Orvieto (2), Passignano sul Trasimeno (5), Perugia (48), San Gemini (2), San Venanzo (1), Spello (1), Spoleto (7), Stroncone (2), Terni (7), Todi (3), Torgiano (1), Tuoro sul Trasimeno (1), Valfabbrica (4).

I casi attuali

I 7.572 casi attuali di Covid in Umbria, alla mattinata di martedì 3 novembre, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 2.018, Terni 1.015, fuori regione 395, Assisi 382, Bastia Umbra 338, Foligno 311, Spoleto 301, Corciano 271, Gubbio 236, Città di Castello 166, Narni 151, Magione 148, Umbertide 125, Castiglione del Lago 111, Orvieto e Marsciano 102, San Gemini 82, Todi 80, Deruta 76, Passignano sul Trasimeno 71, Torgiano 69, Spello 63, Gualdo Tadino 53, Norcia 50, Cannara 42, Montecastrilli 41, Amelia 38, Bettona 36, Panicale 35, Valfabbrica e Cascia 34, Trevi 32, Piegaro e Acquasparta 29, Castel Giorgio 26, Montefalco 25, Stroncone, Massa Martana e Alviano 22, Tuoro sul Trasimeno 21, Collazzone e Città della Pieve 20, Bevagna 19, Lugnano in Teverina e Gualdo Cattaneo 15, Allerona 14, Castel Viscardo, Giano dell’Umbria e San Giustino 13, Sigillo, Guardea e Campello sul Clitunno 12, Fratta Todina 11, San Venanzo, Fossato di Vico, Castel Ritaldi e Attigliano 10, Scheggia e Pascelupo 9, Montone, Montegabbione, Ferentillo e Fabro 8, Valtopina, Calvi dell’Umbria e Sant’Anatolia di Narco 7, Pietralunga e Arrone 6, Penna in Teverina, Montefranco e Ficulle 5, Scheggino, Preci, Nocera Umbra, Giove, Citerna e Avigliano Umbro 4, Monteleone di Spoleto, Montecastello di Vibio, Cerreto di Spoleto, Porano e Baschi 3, Montecchio, Otricoli e Costacciaro 2, Sellano, Polino, Parrano, Paciano e Monte Santa Maria Tiberina 1.

Tesei convoca d’urgenza i sindacati

Convocazione d’urgenza per Cgil, Cisl e Uil da parte della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha chiesto ai sindacati di riprendere un’interlocuzione diretta per la gestione della difficile fase pandemica. «Martedì mattina – spiegano in una nota i segretari dei tre sindacati umbri, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini – la presidente, su sollecitazione del prefetto di Perugia, ha dichiarato la sua disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali, in particolare sulle vicende dei lavoratori della sanità. Da parte nostra – continuano – abbiamo ribadito le ragioni che hanno portato il comparto a proclamare lo stato di agitazione e le varie iniziative di questa settimana, a partire da quella odierna a Spoleto». I tre segretari definiscono «gravissimo» l’atteggiamento dell’assessore regionale alla salute Luca Coletto della scorsa settimana: «Prima ha posticipato l’incontro con i rappresentati dei lavoratori e poi lo ha snobbato, andandosene dopo pochi minuti. È intollerabile un simile atteggiamento – rimarcato i tre segretari – che dimostra la scarsa attenzione di chi ha la massima responsabilità politica in materia, rispetto alle carenze evidenziate da tutti gli operatori sanitari e ribadite anche nell’assemblea online di sabato scorso». Mercoledì è previsto un nuovo incontro tra assessorato e organizzazioni sindacali di settore, dopodiché Cgil, Cisl e Uil torneranno a confronto con la presidente Tesei. «Sulla base delle risposte che otterremo mercoledì – concludono Sgalla, Manzotti e Bendini – decideremo, con i lavoratori le ulteriori iniziative da mettere in atto e non esiteremo ad inasprire le azioni di lotta se perdurerà questa situazione paradossale, nella quale lavoratrici e lavoratori della sanità umbra, oltre che sotto una enorme pressione per l’emergenza, vengono anche ignorati dal loro assessore di riferimento».