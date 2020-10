Covid, 525 nuovi casi e altri 24 ricoveri in più

Sono 525 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.05 di sabato 24 ottobre. I tamponi presi in esame sono 3.913 (totale 273.906) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 13,41% (11,18% venerdì). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 132 (totale 2.704) mentre ci sono purtroppo due ulteriori decessi con Covid (totale 102), relativi ai territori di San Gemini – di cui avevamo dato notizia ieri – e Corciano, che piange l’ex vicesindaco Sabrina Caselli. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.026 (+391). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 6.832 positività (+525).

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate in Umbria, positive al virus, sono 228 (+24), di cui 25 (+4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 77 ricoverati (+9) di cui 12 (+3) in terapia intensiva; Terni 63 ricoverati (+3) di cui 13 (+1) in intensiva; Pantalla 36 ricoverati (+7), nessuno in intensiva; Città di Castello 28 ricoverati (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 24 ricoverati (+5), nessuno in intensiva. Le persone in isolamento fiduciario sono 5.338 (+361), in isolamento contumaciale ci sono invece 3.798 cittadini (+367). Sono sin qui usciti dalla misura in 53.497 (+426).

I nuovi casi e le guarigioni

I 525 nuovi casi di Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono così attribuiti dalla Regione: Acquasparta (1), Amelia (2), Assisi (36), Bastia Umbra (39), Bettona (4), Bevagna (4), Cannara (3), Cascia (1, torna Covid+), Castiglione del Lago (3), Citerna (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (9), Collazzone (3), Corciano (19), Costacciaro (2, torna Covid+), Deruta (4), Fabro (1), Foligno (12), Fratta Todina (1), fuori regione (15), Giano dell’Umbria (5), Guardea (1), Gubbio (8), Lugnano in Teverina (1), Magione (6), Marsciano (2), Montecastrilli (2), Montefalco (1), Monteleone di Spoleto (1, primo caso assoluto), Narni (9), Norcia (4), Orvieto (10), Panicale (2), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (166), Piegaro (5), San Gemini (7), San Giustino (3), Spello (1), Spoleto (26), Terni (70), Todi (2), Torgiano (8), Trevi (1), Umbertide (12), Valfabbrica (5). Le 132 guarigioni sono invece realative ai territori di Amelia (1), Arrone (2), Assisi (2), Bastia Umbra (3), Bettona (1), Bevagna (1), Città di Castello (1), Collazzone (1), Corciano (5), Deruta (2), Foligno (7), fuori regione (4), Gualdo Tadino (2), Guardea (1), Magione (1), Marsciano (2), Montecchio (1), Narni (4), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (2), Perugia (31), Piegaro (1), San Gemini (2), Sigillo (2), Spoleto (7), Stroncone (1), Terni (39), Todi (1), Trevi (1), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (1), Valfabbrica (1).

I casi attuali in Umbria

Questo il quadro degli attuali positivi sul territorio regionale umbro: Perugia 1.142, Terni 444, fuori regione 248, Bastia Umbra 210, Assisi 194, Corciano 193, Foligno 141, Gubbio 127, Magione 121, Spoleto 113, Narni 85, Passignano sul Trasimeno 77, San Gemini 72, Castiglione del Lago 65, Marsciano 58, Umbertide 53, Città di Castello 47, Orvieto 43, Torgiano 39, Deruta 38, Valfabbrica 33, Tuoro sul Trasimeno 31, Spello 25, Panicale e Gualdo Tadino 24, Piegaro e Lugnano in Teverina 19, Cannara 18, Todi, Gualdo Cattaneo, Bettona e Amelia 16, Montecastrilli 15, Stroncone 14, San Giustino 13, Montefalco e Guardea 12, Norcia e Giano dell’Umbria 11, Collazzone, Bevagna e Allerona 10, Trevi e Citerna 9, Città della Pieve e Campello sul Clitunno 8, Massa Martana 7, Montone e Fossato di Vico 6, Sigillo, Pietralunga, Arrone e Acquasparta 4, Valtopina, San Venanzo, Polino, Penna in Teverina, Giove, Fratta Todina, Ferentillo, Castel Viscardo, Castel Giorgio e Alviano 3, Sellano, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Otricoli, Nocera Umbra, Montegabbione, Montefranco, Montecchio, Montecastello di Vibio, Ficulle, Fabro, Costacciaro, Castel Ritaldi, Calvi dell’Umbria e Attigliano 2, Monteleone di Spoleto, Paciano, Porano, Cerreto di Spoleto, Lisciano Niccone, Cascia e Avigliano Umbro 1.

Usl Umbria 1, potenziati Cup all’interno dei Centri di salute territoriali

L’Usl Umbria 1 informa che le postazion Cup «saranno riorganizzate e potenziate a seguito della chiusura (alle sole prenotazioni) degli sportelli Cup ospedalieri, motivata dalla necessità di evitare assembramenti in ospedale al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori. Il personale, infatti, verrà spostato nelle postazioni territoriali dei Distretti, anche per migliorare e rendere più accessibile il servizio agli utenti. Si ricorda che le prestazioni possono essere prenotate anche attraverso i Farma Cup (nelle farmacie abilitate) e il Numero Umbria Salute (Nus) 800.63.63.63 (ore 8-18 dal lunedì al venerdì esclusi festivi, servizio gratuito da telefono fisso e mobile). Viene, inoltre, raccomandato, quando possibile, di privilegiare le prenotazioni online da www.cupumbria.it (tramite attivazione Spid o Ts/Cns). In ospedale, comunque, il Cup resterà accessibile per coloro che hanno già una prenotazione e devono pagare, oppure per chi deve prenotare controlli o approfondimenti successivi e relativi alla prestazione appena ricevuta».

Porano, chiusa la scuola primaria

Il sindaco Marco Conticelli ha firmato un’ordinanza per la chiusura del plesso scolastico «con la conseguente sospensione delle attività didattiche fino a venerdì 30 ottobre 2020 sia della scuola primaria che di quella dell’infanzia. La riapertura del plesso sarà preceduta da un intervento di sanificazione». Tutto ciò a causa della positività di una docente.