San Gemini: altri 7 guariti ma le scuole rimangono chiuse

Sembrano migliorare i dati dei contagi a San Gemini, dove alla giornata di sabato, a fronte di ulteriori sette guariti dal Covid-19, risultano 49 positivi, di cui quattro ricoverati in ospedale. Lo rendono noto il sindaco Luciano Clementella e l’assessore alla sanità Marco Medei, sulla base dei numeri riscontrati con il portale dell’Usl Umbria 2. L’amministrazione esprime anche vicinanza alla famiglia dell’anziano 80enne deceduto venerdì pomeriggio all’ospedale Santa Maria di Terni, positivo al virus ma ricoverato per altre patologie.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La situazione e i chiarimenti

Clementella e Medei sottolineano, rispetto ai dati, che c’è un disallineamento con quelli del Centro operativo regionale della Regione Umbria poiché «qui vi sono positivi non ancora inseriti nel portale Usl e quindi non comunicati al Comune, ma anche guariti che ancora devono essere tolti dall’elenco». «Rassicurariamo la cittadinanza – dicono i due amministratori – sul fatto che il Comune comunica i dati ufficiali derivanti dalla richiesta di attivazione dell’isolamento contumaciale da parte della Usl stessa. Siamo inoltre in contatto costante con i cittadini positivi che ci aggiornano sulle loro condizioni». In una riunione svolta venerdì sera con la Usl si è valutata la concreta possibilità di effettuare a San Gemini uno screening del personale docente ed Ata prima del riavvio della didattica in presenza. La Usl desidera terminare il monitoraggio prima di autorizzare la riapertura delle scuole. «Non possiamo ancora comunicare una data di riapertura – concludono Clementella e Medei -, ma sicuramente la prossima settimana la scuola resterà ancora chiusa. Invitiamo i cittadini al rispetto della normativa vigente e a mantenere la calma».