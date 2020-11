Covid, 783 nuovi casi su 5.824 tamponi. Altri 8 decessi

Sono 783 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.56 di giovedì 12 novembre. Il dato è relativo a 5.824 tamponi presi in esame (totale 346.677) per una percentuale di positivi del 13,44% (mercoledì è stata del 10,83%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 325 (totale 6.021). Si registrano purtroppo altri 8 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Città di Castello, Foligno, Narni, Orvieto, Perugia, Terni (2), Trevi, per un totale che sale a 226. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 10.789 (+450). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 17.036 positività (+783).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

SCUOLA UMBRIA, È SCONTRO SULLA DIDATTICA A DISTANZA

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di giovedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 423 (-4) di cui 69 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 131 ricoveri (+4) di cui 24 (+1) in intensiva; Terni 116 ricoveri (-3) di cui 23 (+1) in intensiva; Spoleto 47 ricoveri (-1) di cui 8 (-1) in intensiva; Città di Castello 41 ricoveri (+4) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 39 ricoveri (-5) di cui 7 (invariato) in intensiva; Pantalla 37 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Branca 12 ricoveri (-2), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.656 persone (+370), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 71.745 (+922).

TERNI, VIA GIANNELLI E LARGO OTTAVIANI ‘CHIUSI’ DALLE 17 ALLE 5 NEI WEEKEND

AMELIA, COVID IN PARROCCHIA: CHIUSA SAN FRANCESCO

I nuovi casi

I 783 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (2), Amelia (8), Arrone (1), Assisi (40), Baschi (1), Bastia Umbra (32), Bettona (11), Bevagna (5), Campello sul Clitunno (2), Cannara (6), Cascia (3), Castel Ritaldi (2), Castel Viscardo (2), Castiglione del Lago (7), Citerna (2), Città della Pieve (5), Città di Castello (29), Collazzone (4), Corciano (28), Deruta (3), Fabro (3), Foligno (59), Fossato di Vico (5), Fratta Todina (1), fuori regione (16), Giano dell’Umbria (3), Gualdo Cattaneo (2), Gualdo Tadino (11), Gubbio (36), Lugnano in Teverina (1), Magione (16), Marsciano (17), Massa Martana (1), Montecastello di Vibio (2), Monte Santa Maria Tiberina (2), Montecastrilli (5), Montefalco (5), Montefranco (1), Monteleone d’Orvieto (2), Montone (6), Narni (13), Nocera Umbra (2), Norcia (7), Orvieto (13), Paciano (5), Panicale (2), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (169), Pietralunga (6), San Giustino (8), San Venanzo (2), Sant’Anatolia di Narco (1), Sellano (1), Spello (5), Spoleto (18), Stroncone (1), Terni (75), Todi (16), Torgiano (9), Trevi (14), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (20), Valfabbrica (2), Valtopina (1).

TERNI, LA RISPOSTA AD ANGELA DA MONDELLO È ‘SCHIETTA’

«RIFIUTI COVID, ATTESE INFINITE»: ANCORA DISAGI



Le guarigioni

Le 325 guarigioni delle ultime 24 ore riguardano i territori comunali di Allerona (1), Alviano (1), Amelia (4), Assisi (18), Attigliano (1), Baschi (2), Bastia Umbra (19), Bevagna (1), Castel Ritaldi (1), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (6), Città della Pieve (1), Città di Castello (8), Collazzone (2), Corciano (21), Costacciaro (2), Deruta (2), Fabro (1), Foligno (4), fuori regione (6), Giano dell’Umbria (2), Gualdo Tadino (1), Guardea (1), Gubbio (10), Lugnano in Teverina (2), Magione (17), Marsciano (2), Montecastrilli (1), Montefalco (1), Montegabbione (1), Narni (11), Orvieto (10), Panicale (7), Passignano sul Trasimeno (7), Perugia (102), Piegaro (1), San Gemini (3), San Giustino (1), Spoleto (7), Terni (23), Todi (1), Torgiano (5), Trevi (1), Umbertide (4).

PERUGIA, TESEI E BERTOLASO ‘INAUGURANO’ L’OSPEDALE DA CAMPO

PERUGIA, PRIMO PAZIENTE NELL’OSPEDALE DA CAMPO – VIDEO

TERNI, L’OSPEDALE DA CAMPO CRI POSTICIPATO DI ALMENO DUE GIORNI

I decessi

Uno degli otto decessi delle ultime 24 ore è avvenuto all’ospedale di Città di Castello, mercoledì, dove ha perso la vita un 74enne tifernate. All’ospedale di Terni, fra la serata di mercoledì e le prime ore di giovedì, sono morti due uomini positivi al Covid: un 75enne residente a Terni ed un 94enne di Narni.

BAMBINI DISABILI E PAZIENTI COVID ‘INSIEME’: POLEMICA A PERUGIA

EX MILIZIA: «IL SINDACO INVITI COLETTO A TERNI»

I casi attuali

I 10.789 attuali casi di Covid in Umbria, alle ore 12.56 di giovedì 12 novembre, sono così attribuiti: Perugia 2.413, Terni 1.562, fuori regione 548, Assisi 540, Foligno 518, Spoleto 498, Bastia Umbra 382, Gubbio 366, Città di Castello 289, Corciano 280, Umbertide 245, Narni 202, Marsciano 178, Todi 174, Orvieto 170, Gualdo Tadino 166, Magione 165, Castiglione del Lago 116, Spello 103, Deruta 95, Trevi 88, Torgiano 79, San Gemini e Norcia 77, Acquasparta 72, Bettona 71, Amelia 70, Cannara 65, Montecastrilli 59, Passignano sul Trasimeno 57, Cascia 56, Montefalco 55, Valfabbrica 51, Bevagna 49, Panicale 46, Giano dell’Umbria 44, San Giustino e Piegaro 36, Massa Martana 35, Stroncone 32, Città della Pieve 30, Fossato di Vico 29, Collazzone 28, San Venanzo, Castel Giorgio e Alviano 26, Tuoro sul Trasimeno, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi 24, Montone 23, Campello sul Clitunno 22, Sigillo, Citerna, Castel Viscardo e Allerona 19, Otricoli e Fratta Todina 16, Pietralunga e Ferentillo 15, Fabro 14, Arrone 12, Scheggia e Pascelupo e Sant’Anatolia di Narco 11, Attigliano, Calvi dell’Umbria e Nocera Umbra 10, Lugnano in Teverina 9, Preci 8, Scheggino, Porano, Paciano, Monte Santa Maria Tiberina, Montefranco, Montecastello di Vibio, Baschi e Avigliano Umbro 7, Valtopina e Lisciano Niccone 6, Sellano e Guardea 5, Parrano, Monteleone d’Orvieto, Monteleone di Spoleto e Cerreto di Spoleto 4, Penna in Teverina, Montegabbione e Ficulle 3, Giove e Costacciaro 2, Polino e Montecchio 1.

ECONOMIA UMBRIA: «FATTURATO GIÙ PER L’80% DELLE IMPRESE»

PERUGIA, DIOCESI IN LUTTO: MUORE DON LEONELLO BIRETTONI

TERNI, LA POLIZIA DI STATO VICINA AL PERSONALE DEL ‘SANTA MARIA’

NON SOLO TAMPONI, C’È ANCHE IL CAFFÈ ‘DRIVE IN’

TERNI, ‘GRUPPO ALPINI’ DONA 12 APPARECCHI RADIO ALLA USL2