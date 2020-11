Tesei e Bertolaso ‘inaugurano’ l’ospedale da campo di Perugia

Condividi questo articolo su

















Visita (quasi) a sorpresa a due ore dall’apertura dell’area ai primi degenti, prevista alle 15, all’ospedale da campo realizzato dall’esercito di fronte al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. C’erano la governatrice Donatella Tesei e il consulente Covid della Regione Guido Bertolaso, che hanno fatto i complimenti al personale militare, spiegando che questo è solo il primo passo. Parliamo ovviamente sempre dell’ospedale da campo dell’esercito. Quello finanziato dalla Banca d’Italia è ancora in fase preliminare dopo il subentro nell’assegnazione.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Nel giorno di Nassiryia

«Questa visita ha un significato molto importante – ha detto Bertolaso – considerando anche che siamo nel giorno dell’anniversario di Nassiryia, giornata significativa per le forze armate. Si sta lavorando seriamente. Il personale dell’esercito ha lavorato H24, nel vero senso della parola. Primo tassello di una serie di operazioni che servono per fronteggiare questa drammatica epidemia. Il secondo sarà l’ospedale militare di Terni. Poi l’ulteriore aumento dei posti di rianimazione».

L’ARRIVO DEL PRIMO PAZIENTE

Tesei: «Non avevamo dubbi»

«Siamo in mani molto competenti, lo abbiamo visto dai tempi e dal modo di realizzazione dei lavori. Creo che sia un’altra risposta all’epidemia. Sono felice di constatare l’operatività della struttura. Non avevo dubbi. So quali sono le qualità dell’esercito italiano. E ho motivo di ringraziarli anche oggi».